Sarı-kırmızılı taraftar, Barcelonalı futbolcuların kaldığı oteli bastı! Rakip takımın yıldızları maça uykulu çıkacak - Son Dakika
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Sarı-kırmızılı taraftar, Barcelonalı futbolcuların kaldığı oteli bastı! Rakip takımın yıldızları maça uykulu çıkacak

17.03.2022 18:03

Bu akşam Nef Stadyumu'nda Galatasaray, Barcelona'yı ağırlayacak. Sarı-kırmızılı taraftarlar, Barcelona takımının kaldığı otelin önünde havai fişek patlatarak tezahüratlarda bulundu.

UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanş maçında Galatasaray, sahasında Barcelona'yla karşılaşacak. Dün İstanbul'a gelen İspanyol devi, sarı-kırmızılı taraftarların gazabına uğradı.

"BURASI İSTANBUL"

İstanbul'da Dolmabahçe'deki bir otelde konaklayan Barcelona kafilesi, sabaha karşı sarı-kırmızılı taraftarların sesleriyle uyandı. Otel civarında havai fişek atan taraftarlar, tezahüratlarla Barcelona'nın yıldızlarını uykularından uyandırdı. Galatasaray taraftarı yaptığı tezahüratlarda, "This is İstanbul" (Burası İstanbul) ve "We are the best" (Biz en iyisiyiz) diye bağırdı.

Galatasaray taraftarı otele operasyon yaptı! Barcelona'nın yıldızları uyumadan maça çıkacak
Galatasaray taraftarı otele operasyon yaptı! Barcelona'nın yıldızları uyumadan maça çıkacak
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Galatasaray, Barcelona, İstanbul, UEFA, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Sarı-kırmızılı taraftar, Barcelonalı futbolcuların kaldığı oteli bastı! Rakip takımın yıldızları maça uykulu çıkacak - Son Dakika


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