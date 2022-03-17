UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanş maçında Galatasaray, sahasında Barcelona'yla karşılaşacak. Dün İstanbul'a gelen İspanyol devi, sarı-kırmızılı taraftarların gazabına uğradı.
İstanbul'da Dolmabahçe'deki bir otelde konaklayan Barcelona kafilesi, sabaha karşı sarı-kırmızılı taraftarların sesleriyle uyandı. Otel civarında havai fişek atan taraftarlar, tezahüratlarla Barcelona'nın yıldızlarını uykularından uyandırdı. Galatasaray taraftarı yaptığı tezahüratlarda, "This is İstanbul" (Burası İstanbul) ve "We are the best" (Biz en iyisiyiz) diye bağırdı.
Son Dakika › Spor › Sarı-kırmızılı taraftar, Barcelonalı futbolcuların kaldığı oteli bastı! Rakip takımın yıldızları maça uykulu çıkacak - Son Dakika