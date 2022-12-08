Galatasaray'da taraftarı üzen sakatlık depremi! Yunus Akgün sahaya çıkamayacak

Galatasaray, Yunus Akgün'ün iç yan bağında 2. derece zorlanma ve dizinde kemik ödemi tespit edildiğini açıkladı. Villarreal ile oynanan hazırlık maçında rakibinin yapmış olduğu sert faul sonrası sakatlık geçiren ve oyuna devam edemeyenYunus Akgün'ün durumuyla ilgili açıklama geldi.

1 AY SAHALARDAN UZAK KALMASI BEKLENİYOR

Kulüpten yapılan açıklamada, "Galatasaray Futbol A Takımı'nın Villarreal ile oynadığı hazırlık maçında aldığı darbe sonucu dizinde esneme olan futbolcumuz Yunus Akgün'ün, bugün sponsor hastanemizde çekilen MR'ında iç yan bağında 2. derece zorlanma ve dizinde kemik ödemi tespit edilmiş olup tedavisine başlanmıştır" denildi. 1 ay sahalardan uzak kalacağı beklenen milli futbolcunun 5 maçta forma giymesi beklenmiyor.

Sahalardan 1 ay uzak kalacağı beklenen genç yıldızın kaçıracağı karşılaşmalar şu şekilde: