Galatasaray'da taraftarı üzen sakatlık depremi! Yunus Akgün sahaya çıkamayacak - Son Dakika
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Galatasaray'da taraftarı üzen sakatlık depremi! Yunus Akgün sahaya çıkamayacak

08.12.2022 11:30

Galatasaray, taraftarını üzecek haberi resmi hesabından paylaştı. Yunus Akgün'ün sakatlığına ilişkin son durumu açıklanırken milli futbolcunun tahminlere göre en az 1 ay sahalardan uzak kalması ve 5 karşılaşmada forma giymesi beklenmiyor.

Galatasaray, Yunus Akgün'ün iç yan bağında 2. derece zorlanma ve dizinde kemik ödemi tespit edildiğini açıkladı. Villarreal ile oynanan hazırlık maçında rakibinin yapmış olduğu sert faul sonrası sakatlık geçiren ve oyuna devam edemeyenYunus Akgün'ün durumuyla ilgili açıklama geldi.

1 AY SAHALARDAN UZAK KALMASI BEKLENİYOR

Kulüpten yapılan açıklamada, "Galatasaray Futbol A Takımı'nın Villarreal ile oynadığı hazırlık maçında aldığı darbe sonucu dizinde esneme olan futbolcumuz Yunus Akgün'ün, bugün sponsor hastanemizde çekilen MR'ında iç yan bağında 2. derece zorlanma ve dizinde kemik ödemi tespit edilmiş olup tedavisine başlanmıştır" denildi. 1 ay sahalardan uzak kalacağı beklenen milli futbolcunun 5 maçta forma giymesi beklenmiyor.

Sahalardan 1 ay uzak kalacağı beklenen genç yıldızın kaçıracağı karşılaşmalar şu şekilde:

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Galatasaray: 'Villarreal ile oynadığımız hazırlık maçında aldığı darbe sonucu dizinde esneme olan Yunus Akgün'ün, bugün hastanede çekilen MR'ında iç... Galatasaray: 'Villarreal ile oynadığımız hazırlık maçında aldığı darbe sonucu dizinde esneme olan Yunus Akgün'ün, bugün hastanede çekilen MR'ında iç... Galatasaray'dan Yunus Akgün'ün sağlık durumuyla ilgili açıklama Galatasaray'dan Yunus Akgün'ün sağlık durumuyla ilgili açıklama

Yunus Akgün, Galatasaray, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Galatasaray'da taraftarı üzen sakatlık depremi! Yunus Akgün sahaya çıkamayacak - Son Dakika


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SON DAKİKA: Galatasaray'da taraftarı üzen sakatlık depremi! Yunus Akgün sahaya çıkamayacak - Son Dakika
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