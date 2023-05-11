Sarı-Kırmızılı yönetimden Okan Buruk'a şampiyonluk hediyesi! Hem zam hem +1 yıl kontrat - Son Dakika
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Sarı-Kırmızılı yönetimden Okan Buruk'a şampiyonluk hediyesi! Hem zam hem +1 yıl kontrat

11.05.2023 09:25

Süper Lig'de şampiyonluk ipini göğüslemeye hazırlanan Galatasaray'da yönetim, teknik direktör Okan Buruk'a şampiyonluk hediyesi vermeye hazırlanıyor. Sarı-kırmızılılar, deneyimli hocanın sözleşmesinde bulunan opsiyonu devreye sokarak 1 yıl daha Galatasaray'da kalmasını sağlayacak. Okan Buruk'un sarı-kırmızılı takımda devam etmesi durumunda maaşı 17 milyon liradan 20 milyon liraya yükselecek.

Süper Lig'de adım adım şampiyonluğa giden Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk için harekete geçiliyor.

SÖZLEŞMESİ 1 YIL DAHA UZATILACAK

Fanatik'te yer alan habere göre, Galatasaray, sezon sonunda Okan Buruk'un sözleşmesindeki opsiyonu kullanarak deneyimli hocanın mukavelesini 1 yıl daha uzatacak. Bu hamleyle yönetim, aynı zamanda Okan Buruk'a şampiyonluk hediyesi vermiş olacak.

ŞAMPİYONLUK SONRASI AÇIKLAMA YAPILACAK

Galatasaray ile 1+1 yıllık sözleşmesi bulunan Okan Buruk'un maaşı, mukavelesinin uzatılması durumunda 17'den 20 milyon liraya yükselecek. Kulübün yeni sözleşmeyi şampiyonluğun kazanılmasının ardından duyurması bekleniyor.

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Okan Buruk'a dev hediye! Şampiyonluk geldiği gibi imzayı atacak Okan Buruk'a dev hediye! Şampiyonluk geldiği gibi imzayı atacak

Galatasaray, Okan Buruk, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Sarı-Kırmızılı yönetimden Okan Buruk'a şampiyonluk hediyesi! Hem zam hem +1 yıl kontrat - Son Dakika


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