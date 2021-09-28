Sarı-Kırmızılılar depremi yaşıyor! Fatih Terim, istifa mektubundan son anda vazgeçti

Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim'in basın toplantısı gündeme damga vurdu. Takvim Gazetesi'nde yer alan habere göre; son zamanlarda yapılan eleştiriler nedeniyle son derece üzgün olan hatta bir ara gözleri dolan tecrübeli hocanın istifanın eşiğinden döndüğü ortaya çıktı.

PUAN KAYBI OLSAYDI GİDİYORDU

Göztepe maçında puan kaybı yaşansaydı Terim'in basın toplantısında istifasını açıklayacağı iddia edildi.

"ÇOK KIRILDIM"

Fatih Terim karşılaşma sonrası, "Futbolda vefa yok. Dün de yok ona da tamam. Biraz vicdanı olan biraz Galatasaray'ı sevenin dikkatli davranması gerektiğini düşünüyorum. Üzüldüm, kırıldım. Ne oluyoruz? Ben alışkın olmadığımdan da olabilir. Kritik edilebiliriz, yanlış yapabilirim, mağlup olabiliriz ama son zamanlardaki gidişat bana kendimle ilgili, Galatasaray ile ilgili başka şeyleri düşündürüyor" ifadelerini kullanmıştı.