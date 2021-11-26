Sarı-kırmızılılar grubu nasıl lider bitirebilir? Avrupa Fatihi'nin önünde sadece bir engel var

UEFA Avrupa Ligi E Grubu 5. maçında Galatasaray, kendi sahasında Marsilya'yı 4-2 mağlup ederek gruptan çıkmayı garanti altına aldı. Temsilcimizin namağlup lider bulunduğu grupta ilk sırayı alacak takım ise son maçta belli olacak. Sarı-kırmızılılar, İtalya'da Lazio deplasmanında kazanması veya berabere kalması durumunda grubunu lider tamamlayarak son 16'ya kalacak.

Galatasaray'ın namağlup lider durumda bulunduğu UEFA Avrupa Ligi E Grubu'nda ilk sırayı alacak takım, son maçta belirlenecek. GALATASARAY AVANTAJLI DURUMDA Galatasaray, İtalya'da Lazio deplasmanında kazanması veya berabere kalması halinde grubunu lider tamamlayacak. Maçı Lazio'nun kazanması halinde ise İtalyan ekibi lider, Galatasaray ikinci olacak. GRUPTAN LİDER ÇIKANLAR ŞUBAT AYINDA MAÇ YAPMAYACAK Statü gereği ilk sırada gruptan çıkacak takım, şubat ayında maç yapmayacak ve doğrudan son 16 turuna adını yazdıracak. İkinci olan takım ise UEFA Şampiyonlar Ligi'nde grubunu 3. bitiren takımla son 32 turu maçına çıkacak. LAZİO MAÇI 9 ARALIK PERŞEMBE GÜNÜ OYNANACAK E Grubu'nda lider, 9 Aralık Perşembe günü İtalya'da oynanacak Lazio-Galatasaray maçıyla belirlenecek. Grupta sarı-kırmızılı ekip 11 puanla liderliğini sürdürürken, Lazio ise 8 puanla ikinci sırada yer alıyor.

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