Sarı Kırmızılılar, Rangers forması giyen Türk futbolcu Rıdvan Yılmaz'ı yakın takibe aldı - Son Dakika
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Sarı Kırmızılılar, Rangers forması giyen Türk futbolcu Rıdvan Yılmaz'ı yakın takibe aldı

24.05.2023 12:18

Spor Toto Süper Lig'e yabancı futbolcu serbestliğinin gelmemesi sonrası Galatasaray, sol bek için sürpriz bir isme yöneldi. Yeni sezonda Kazımcan Karataş ile yola devam edecek sarı-kırmızılılar, eski Beşiktaşlı Rıdvan Yılmaz'ı listesine altı. Galatasaray, İskoç temsilcisi Rangers'ta beklediğini bulamayan milli futbolcuyu bonservisiyle almayı planlıyor.

Şampiyonluk için geri sayıma geçen Galatasaray, yeni sezonun planlamasına başladı. Sarı-kırmızılılarda sol bek için beklenmedik bir isim gündeme geldi.

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Fanatik'te yer alan habere göre, Galatasaray, Rangers forması giyen Eski Beşiktaşlı Rıdvan Yılmaz'a talip oldu. Sarı-kırmızılılar, İskoçya'da beklediğini bulamayan milli futbolcuyu bonservisiyle renklerine bağlamayı hedefliyor.

Galatasaray, Rıdvan Yılmaz'ı bonservisiyle kadrosuna katmak için harekete geçti

1-2 MİLYON EUROYA TRANSFERİ BİTİRMEYE ÇALIŞACAKLAR

Galatasaray'ın önümüzdeki günlerde Rangers ile masaya oturması bekleniyor. Sarı-kırmızılılar, transferi 1-2 milyon euro bandında bitirmeye çalışacak. Rangers, Rıdvan Yılmaz için Beşiktaş'a 4 milyon euro ödemişti.

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Rıdvan Yılmaz, Galatasaray, Rangers, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Sarı Kırmızılılar, Rangers forması giyen Türk futbolcu Rıdvan Yılmaz'ı yakın takibe aldı - Son Dakika


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