Transfer sezonunun en çok konuşulan ismi Kim Min Jae'nin transferi gerçekleşti. Fenerbahçe, Kim Min Jae'nin Napoli'ye transferi için görüşmelere başlandığını borsaya bildirdi. Sarı-lacivertli kulübün açıklamasında, "Futbol A Takımı oyuncularımızdan Kim Min-Jae'nin İtalya'nın Napoli kulübüne transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır" denildi.
Fenerbahçe, 3 milyon euro bonservis bedeliyle transfer ettiği Kim Min-Jae için 20 milyon euro bonservis geliri elde edecek. Chelsea'ye transfer olan yıldız futbolcu Kalidou Koulibaly'nin yerini Kim Min jae ile dolduran Napoli, Fenerbahçe'ye Vitor Pereira döneminde 3 milyon euro bonservis bedeliyle gelen oyuncuyu 20 milyon euro'luk sözleşme fesih bedelini ödeyerek renklerine kattı.
İtalyan basını, oyuncunun Napoli'de yıllık 2.5 milyon euro alacağını yazdı. İtalyan ekibiyle 3+2 yıllık sözleşme imzalayacak Güney Koreli oyuncunun sözleşme fesih bedelinin 45 milyon euro olacağı aktarıldı. Fenerbahçe taraftarının gönlüne kısa sürede taht kurmayı başaran Kim Min-Jae, geçen sezon 40 maçta forma giydi ve 1 gol kaydetti.
Son Dakika › Spor › Kim Min Jae Fenerbahçe'den ayrıldı! Transfer sonrası Sarı-lacivertli takımın kasasına 20 milyon euro girecek - Son Dakika