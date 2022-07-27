Kim Min Jae Fenerbahçe'den ayrıldı! Transfer sonrası Sarı-lacivertli takımın kasasına 20 milyon euro girecek - Son Dakika
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Kim Min Jae Fenerbahçe'den ayrıldı! Transfer sonrası Sarı-lacivertli takımın kasasına 20 milyon euro girecek

27.07.2022 13:03

Fenerbahçe'de top koşturan Kim Min Jae için Napoli kulübüyle görüşmeler başladı. Sarı-lacivertliler, yıldız futbolcunun transferinden 20 milyon euro bonservis geliri elde edecek.

Transfer sezonunun en çok konuşulan ismi Kim Min Jae'nin transferi gerçekleşti. Fenerbahçe, Kim Min Jae'nin Napoli'ye transferi için görüşmelere başlandığını borsaya bildirdi. Sarı-lacivertli kulübün açıklamasında, "Futbol A Takımı oyuncularımızdan Kim Min-Jae'nin İtalya'nın Napoli kulübüne transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır" denildi.

KASAYI DOLDURUP GİTTİ

Fenerbahçe, 3 milyon euro bonservis bedeliyle transfer ettiği Kim Min-Jae için 20 milyon euro bonservis geliri elde edecek. Chelsea'ye transfer olan yıldız futbolcu Kalidou Koulibaly'nin yerini Kim Min jae ile dolduran Napoli, Fenerbahçe'ye Vitor Pereira döneminde 3 milyon euro bonservis bedeliyle gelen oyuncuyu 20 milyon euro'luk sözleşme fesih bedelini ödeyerek renklerine kattı.

SERBEST KALMA BEDELİ 45 MİLYON EURO

İtalyan basını, oyuncunun Napoli'de yıllık 2.5 milyon euro alacağını yazdı. İtalyan ekibiyle 3+2 yıllık sözleşme imzalayacak Güney Koreli oyuncunun sözleşme fesih bedelinin 45 milyon euro olacağı aktarıldı. Fenerbahçe taraftarının gönlüne kısa sürede taht kurmayı başaran Kim Min-Jae, geçen sezon 40 maçta forma giydi ve 1 gol kaydetti.

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Ömer Faruk Beyaz, FC Magdeburg'a kiralandı Ömer Faruk Beyaz, FC Magdeburg'a kiralandı Fenerbahçe, Güney Koreli futbolcusu Kim Min-Jae'nin transferi için İtalya'nın Napoli Kulübüyle görüşmelere başlandığını açıkladı. Fenerbahçe, Güney Koreli futbolcusu Kim Min-Jae'nin transferi için İtalya'nın Napoli Kulübüyle görüşmelere başlandığını açıkladı.

Kim Min-Jae, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Kim Min Jae Fenerbahçe'den ayrıldı! Transfer sonrası Sarı-lacivertli takımın kasasına 20 milyon euro girecek - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kim Min Jae Fenerbahçe'den ayrıldı! Transfer sonrası Sarı-lacivertli takımın kasasına 20 milyon euro girecek - Son Dakika
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