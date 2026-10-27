Sarıçiçek, 82 kiloda finalde İranlı rakibine 7-1 yenilip gümüş madalya aldı - Son Dakika
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Sarıçiçek, 82 kiloda finalde İranlı rakibine 7-1 yenilip gümüş madalya aldı

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Astana'da düzenlenen 2026 Dünya Büyükler Güreş Şampiyonası'nda grekoromen stil 82 kilo finalinde milli güreşçi Yüksel Sarıçiçek, İranlı Gholamreza Farokhi'ye 7-1 yenilerek gümüş madalya kazandı. Şampiyonada İran takım halinde 192 puanla ilk sırada yer aldı.

Kazakistan'ın başkenti Astana'da gerçekleştirilen 2026 Dünya Büyükler Güreş Şampiyonası'nda grekoromen stil müsabakaları tamamlandı. 82 kiloda mücadele eden milli sporcu Yüksel Sarıçiçek, turnuvayı gümüş madalya ile tamamladı.

Kazakistan'ın başkenti Astana'da düzenlenen 2026 Dünya Büyükler Güreş Şampiyonası'nda grekoromen stil müsabakaları sona erdi. 10 sıklette gerçekleştirilen karşılaşmaların ardından altın, gümüş ve bronz madalya kazanan sporcular belli oldu. Milli güreşçi Yüksel Sarıçiçek, 82 kiloda gümüş madalya kazandı.

Yüksel Sarıçiçek'ten gümüş madalya

Milli sporcu Yüksel Sarıçiçek, grekoromen stil 82 kiloda gümüş madalya kazandı. Şampiyona boyunca başarılı karşılaşmalar çıkaran Sarıçiçek, finalde İranlı Gholamreza Farokhi ile altın madalya için karşı karşıya geldi. Mücadeleyi 7-1 kaybeden milli güreşçi, organizasyonu gümüş madalyayla tamamladı.

Karşılaşmanın ilk bölümünde rakibiyle başa baş mücadele eden Sarıçiçek, skorun 1-1 olduğu bölümün ardından Farokhi'nin etkili ataklarına engel olamadı. İranlı sporcu, aldığı puanlarla karşılaşmayı kazanarak dünya şampiyonluğunu korudu.

İran, takım halinde ilk sırada yer aldı

Grekoromen stil müsabakaları tamamlanırken, takım sıralamasında İran zirvede yer aldı. İran, organizasyonu 192 puanla şampiyon olarak tamamlarken, Azerbaycan 104 puanla ikinci, Özbekistan ise 80 puanla üçüncü oldu.

Eldaniz Azizli, beşinci kez dünya şampiyonu

Grekoromen stil 55 kiloda altın madalyanın sahibi Azerbaycanlı Eldaniz Azizli oldu. Finalde İranlı Payam Ahmadi ile karşılaşan Azizli, rakibini 3-1 mağlup ederek dünya şampiyonluğuna ulaştı. Tecrübeli güreşçi, bu sonuçla kariyerinin beşinci dünya şampiyonluğuna ulaşarak altın madalya kazandı. Daha önce dört kez dünya şampiyonluğu yaşayan 34 yaşındaki sporcu, Astana'da elde ettiği başarıyla uluslararası güreşteki istikrarlı performansını sürdürdü.

Koto Gomi, 7-1 geriden gelerek şampiyon oldu

Grekoromen stil 60 kilonun finalinde Japon Koto Gomi, önemli bir geri dönüşe imza attı. İranlı Ali Ahmadi Vafa ile karşılaşan Gomi, mücadelede 7-1 geriye düştü. Ancak mücadeleyi bırakmayan Japon güreşçi, etkili ataklarla skoru lehine çevirdi ve ikinci devrede rakibini tuş ederek müsabakayı kazandı.

Bu sonuçla dünya şampiyonluğuna ulaşan Gomi, finalin en dikkat çekici performanslarından birini sergiledi. 23 yaş altı dünya şampiyonluğu bulunan Japon sporcu, büyükler kategorisinde de dünya şampiyonluğunu elde etti.

Grekoromen stilde dünya şampiyonu olan sporcular ve kiloları şu şekilde:

55 kilo: Eldaniz Azizli (Azerbaycan)

60 kilo: Koto Gomi (Japonya)

63 kilo: Karen Aslanyan (Ermenistan)

67 kilo: Saeid Esmaeili (İran)

72 kilo: Danial Sohrabi (İran)

77 kilo: Sanan Suleymanov (Azerbaycan)

82 kilo: Gholamreza Farokhi (İran)

87 kilo: Semen Novikov (Bulgaristan)

97 kilo: Kiryl Maskevich (Belarus)

130 kilo: Fardin Hedayati (İran)

Kaynak: İHA
GümüşDünyaİranSporSon Dakika

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