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Sarıgöl Atatürk Ortaokulu Küçük Kızlar Voleybol Takımı İl Dördüncüsü Oldu - Son Dakika
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Sarıgöl Atatürk Ortaokulu Küçük Kızlar Voleybol Takımı İl Dördüncüsü Oldu

Manisa'da gerçekleştirilen okul sporları müsabakalarında Sarıgöl Atatürk Ortaokulu Küçük Kızlar Voleybol Takımı, il dördüncülüğü elde ederek ilçeye bir kupa daha kazandırdı. Gençlik ve Spor Bakanlığı Okul Sporları projesi kapsamında düzenlenen turnuvada başarılı olan takım, öğrenciler ve öğretmenler tarafından tebrik edildi.

Sarıgöl Atatürk Ortaokulu Küçük Kızlar Voleybol Takımı İl Dördüncüsü Oldu
13.01.2024 - 11:28,  Güncelleme: 11:34
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Manisa'da gerçekleştirilen okul sporları müsabakalarında Sarıgöl okulları başarılarına bir yenisini daha ekledi. Sarıgöl Atatürk Ortaokulu küçük kızlar voleybol turnuvasında il dördüncüsü olarak ilçeye kupayla dönme başarısı gösterdi.

Sarıgöl Atatürk Ortaokulu Küçük Kızlar Voleybol Takımı, Gençlik ve Spor Bakanlığı Okul Sporları projesi kapsamında düzenlenen turnuvada il dördüncülüğü elde ederek ilçeye sporda bir kupa daha kazandırmanın mutluluğunu yaşadı.

Elde edilen başarının kendilerini mutlu ettiğini kaydeden Sarıgöl İlçe Milli Eğitim Müdürü Cezmi Yıldırak, "İlçemiz Atatürk Ortaokulu Küçük Kızlar voleybol takımı Gençlik ve Spor Bakanlığı Okul Sporları kapsamında düzenlenen turnuvada il dördüncülüğü elde ederek kupa almaya hak kazanmışlardır. Öğrencilerimizi ve başarılarında pay sahibi olan öğretmenlerimizi tebrik ederiz." dedi.

Sarıgöl Atatürk Ortaokulu Müdürü Ayten Şahbazlar ise şunları söyledi: "Öğrencilerimle ve emeği geçen öğretmenlerimizle gurur duyuyorum. Başarıların devamını diliyorum." - MANİSA

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Sarıgöl Atatürk Ortaokulu Küçük Kızlar Voleybol Takımı İl Dördüncüsü Oldu - Son Dakika
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