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Sarıgöl Belediyespor Namağlup Şampiyon - Son Dakika
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Sarıgöl Belediyespor Namağlup Şampiyon

Sarıgöl Belediyespor Namağlup Şampiyon

Manisa 1. Amatör Lig Salihli Gurubunda mücadele eden Sarıgöl Belediyespor ligin 16'ncı ve son maçında da sahadan galip ayrılarak namağlup şampiyon oldu.

03.02.2024 16:17  Güncelleme: 16:20
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Manisa 1. Amatör Lig Salihli Gurubunda mücadele eden Sarıgöl Belediyespor ligin 16'ncı ve son maçında da sahadan galip ayrılarak namağlup şampiyon oldu.

Son maçında kendi evinde Sarıgöl 4 Eylül Stadyumu'nda Salihli Kemerdamları Spor ile karşılaşan Sarıgöl Belediyespor karşılaşmanın 24. dakikasında 5-0 galip durumdayken rakibinin sahadan çekilmesi üzerine karşılaşmayı da 5-0 önde tamamladı. 16'ncı maçını da galibiyetle tamamlayarak namağlup olarak şampiyon olan Sarıgöl Belediyespor şampiyonluğunu stadyuma gelen taraftarları ile birlikte kutladı. Her maçta takımlarını yalnız bırakmayan Dallas Tayfa taraftar grubunun üyeleri oyuncuları omuzlarına alarak stadyumda tur attı.

Maç sonunda Sarıgöl Belediye Başkanı Necati Selçuk da takım oyuncularını ve teknik ekibi kutladı. Sarıgöl Belediyespor Kulüp Başkanı Mehmet Akkoyun, "Mutlu sona ulaştık artık hedefimiz Manisa Süper Amatör Lig'de yeni başarılara imza atmaktır. Teknik ekibimizi ve oyuncularımızı kutlarım." dedi.

Sarıgöl Belediyespor Teknik Direktörü Ercan Akdeniz ise 16 maçta takımlarının yenilmediğini hatırlatarak, "Mutlu sonu birlikte göğüsledik. Şampiyonluk Sarıgöl'e hayırlı olsun." diye konuştu. - MANİSA

Kaynak: İHA

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