Sarıgöl'de 23 Nisan kutlamaları kapsamında kızlar arası voleybol turnuvası başladı - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Sarıgöl'de 23 Nisan kutlamaları kapsamında kızlar arası voleybol turnuvası başladı

Sarıgöl\'de 23 Nisan kutlamaları kapsamında kızlar arası voleybol turnuvası başladı

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları kapsamında 15 ortaokulun katılımıyla kızlar arası voleybol turnuvası başladı. Turnuvada dereceye giren okulların kupaları 23 Nisan törenlerinde verilecek.

29.03.2024 10:31
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları kapsamında 15 ortaokulun katılımı ile düzenlenen kızlar arası voleybol turnuvası başladı.

Sarıgöl İlçe Milli Eğitim Müdürü Cezmi Yıldırak yaptığı açıklamada şunları söyledi: "23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları kapsamında ortaokullar arası kızlar voleybol turnuvası düzenledik. 15 ortaokul katılıyor. İlk üç dereceye giren okulların kupaları 23 Nisan törenlerinde verilecek. Voleybol maçları oldukça çekişmeli geçiyor. Okul kızlar voleybol takımlarına ve öğretmenlerine başarılar dilerim." dedi. - MANİSA

Kaynak: İHA

Milli Eğitim Müdürlüğü, Voleybol, 23 Nisan, Sarıgöl, Manisa, Çocuk, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Sarıgöl'de 23 Nisan kutlamaları kapsamında kızlar arası voleybol turnuvası başladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

  • MKE Ankaragücü, Bitexen Antalyaspor maçı için Antalya'da kampa girdi
    12:13 MKE Ankaragücü, Bitexen Antalyaspor maçı için Antalya'da kampa girdi

    MKE Ankaragücü, Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında 2 Nisan Salı günü deplasmanda oynayacağı Bitexen Antalyaspor maçı için Antalya'da kampa girdi. Serik ilçesine bağlı Belek Turizm Merkezi'nde 4 günlük kampa girecek teknik direktör Emre Belözoğlu yönetimindeki sarı-lacivertliler, Antalyaspor maçının hazırlıklarını burada sürdürecek. Ligde 33 puanla 14. sırada yer alan başkent ekibi, 2 Nisan'da oynayacağı maç sonrası Ankara'ya dönecek.

  • Jandarma Personeline Tarım Araçları Güvenli Kullanımı Eğitimi Veriliyor
    12:07 Jandarma Personeline Tarım Araçları Güvenli Kullanımı Eğitimi Veriliyor

    Jandarma Genel Komutanlığı, emniyet ve asayişin sağlanması için zorlu iklim ve arazi koşullarında görev yapan personeline kırsal alanlarda traktör kazalarını azaltmak amacıyla Bursa'da 'Tarım Araçlarının Güvenli Kullanımı Eğitimi' uyguluyor. Eğitimlerde tarım araçlarının sürüşe başlamadan önce ve sürüş sırasında yapılacak işlemler, kazaların nedenleri, sürücülerde gereken belgeler ve malzemeler konularında teorik ve uygulamalı dersler veriliyor.

  • Bilecikli sporcular Kocaeli'den madalyalarla döndü
    11:55 Bilecikli sporcular Kocaeli'den madalyalarla döndü

    Kocaeli Uluslararası Judo Turnuvası'nda mücadele eden Bilecikli sporcular, Süper Minikler kategorisinde başarılı performans sergileyerek madalyalar kazandı. Aybars Ali Akpınar gümüş, Rüzgar Su ise bronz madalya elde etti. Gençlik ve Spor İl Müdürü Yasin Özdemir, sporcuları ve antrenörü tebrik ederek başarılarının devamını diledi.

  • Muğla Valisi Dr. İdris Akbıyık, gençlerle iftar sofrasında buluştu
    11:53 Muğla Valisi Dr. İdris Akbıyık, gençlerle iftar sofrasında buluştu

    Muğla Valisi Dr. İdris Akbıyık, Muğla'da eğitim alan ve Menteşe Turgutreis KYK Yurdunda kalan gençlerle iftar sofrasında buluştu. İftarın ardından gençlerle sohbet eden Vali Akbıyık, tavsiyelerde bulunarak başarılar diledi. Programa üniversite rektörü, kaymakam, gençlik ve spor il müdürü ve il müftüsü de katıldı.

  • Taraftarların gözü kulağı yoldaydı! İsmail Kartal ve takımı, lige devam etmek istiyor
    11:47 Taraftarların gözü kulağı yoldaydı! İsmail Kartal ve takımı, lige devam etmek istiyor

    Olaylı Trabzonspor maçında yaşananların ardından ligden çekilmeyi gündemine alan Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal ve ekibi, lige devam etmek istiyor.

  • P. Karşıyaka, Bahçeşehir Koleji'ni konuk edecek
    11:41 P. Karşıyaka, Bahçeşehir Koleji'ni konuk edecek

    Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 25. haftasında P. Karşıyaka, yarın Bahçeşehir Koleji'ni evinde ağırlayacak. Karşılaşma öncesinde ev sahibi P. Karşıyaka 4. sırada yer alırken, konuk ekip Bahçeşehir Koleji ise 13. sırada bulunuyor. İki takım arasında oynanan ilk devre müsabakasını P. Karşıyaka kazanmıştı.

  • Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan, Şampiyona Ödül Törenine Katıldı
    11:28 Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan, Şampiyona Ödül Törenine Katıldı

    Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan, Erdemli Atış Poligonu'nda düzenlenen Ateşli Silahlar Türkiye Şampiyonası ve Para Atıcılık Tüm Dallar Türkiye Şampiyonası ödül törenine katıldı. Vali Pehlivan, tesisin Türkiye'de bir numara olduğunu belirterek, ulusal ve uluslararası etkinliklere ev sahipliği yapmak istediklerini söyledi. Mersin'in faaliyetlerle yıldızının giderek daha da parladığını vurgulayan Pehlivan, spor kenti olan Mersin'in altyapısının güçlü olduğunu ifade etti. Törende dereceye giren sporculara ödüller takdim edildi. Vali Pehlivan ve beraberindeki heyet, Atakaş Hatayspor'un antrenmanlarını yaptığı tesisleri de inceledi.

  • CHP Çeşme Belediye Başkan Adayı Lal Denizli:
    11:24 CHP Çeşme Belediye Başkan Adayı Lal Denizli: "419 Hanelik Sosyal Konut Projesini Benim Dönemimde Çeşme Halkı ile Buluşturacağız"

    Çeşme’nin ilk kadın belediye başkanı olmaya hazırlanan CHP Çeşme Belediye Başkan Adayı Lal Denizli seçime günler kala temposunu arttırarak çalışmalarına devam ediyor. Adaylık sürecini ve projelerini ANKA Haber Ajansına anlatan Denizli, Çeşme’nin en büyük ihtiyaçlarından birinin sosyal konut olduğunu belirterek "Ekonomimizin geldiği yer itibarıyla alım gücünün düşmesi ile birlikte sosyal konut Çeşme’de ciddi bir beklenti. Biz de zaten bu konuyu proje lansmanımızda duyurduğumuz gibi 419 hanelik bir sosyal konut projesini Çeşme halkı ile benim dönemimde buluşturacağız” dedi.

  • Galatasaraylı ve Fenerbahçeli Taraftarlar Sındırgı'da İftar Yaptı
    11:12 Galatasaraylı ve Fenerbahçeli Taraftarlar Sındırgı'da İftar Yaptı

    Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde düzenlenen iftar programında Galatasaraylı ve Fenerbahçeli taraftarlar bir araya geldi. Sındırgı Belediye Başkanı Ekrem Yavaş, dostluğun önemine vurgu yaparak, birlik ve beraberlik mesajı verdi. Galatasaray taraftarı Mehmet Ziya Bağcı ise organizasyonun her yıl büyütülmek istendiğini ve diğer takım taraftarlarının da destek verdiğini belirtti. Sındırgı Belediyespor Başkanı Tufan Gürlek ise emeği geçenlere teşekkür etti.

  • Alves Kablo Ampute Futbol Kulübü, 2023-2024 sezonunu şampiyon tamamladı
    11:12 Alves Kablo Ampute Futbol Kulübü, 2023-2024 sezonunu şampiyon tamamladı

    Bitexen Ampute Futbol Süper Ligi'nde 2023-2024 sezonunu şampiyon tamamlayan Alves Kablo Ampute Futbol Kulübü, milli kalecisi Bülent Çetin'in açıklamalarına göre, takımdaki aile ortamının başarılarını etkilediği belirtildi. Alves Kablo, 22 maçta 21 galibiyet ve bir beraberlikle 64 puan toplayarak ligi birinci sırada tamamladı. Kulüp, Konferans Ligi ve Şampiyonlar Ligi'nde Türkiye'yi temsil edecek. Bülent Çetin, takımın hedefinin Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu olduğunu ifade etti.

  • Barış Alper Yılmaz, Hatayspor maçında forma giyecek
    11:10 Barış Alper Yılmaz, Hatayspor maçında forma giyecek

    Galatasaraylı futbolcu Barış Alper Yılmaz, teknik direktör Okan Buruk'un görev vermesi durumunda Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında 2 Nisan Salı günü yapılacak Atakaş Hatayspor maçında forma giyecek. Barış Alper, bu sezon takımının en istikrarlı futbolcusu olarak dikkat çekiyor ve farklı mevkilerde gösterdiği iyi performansla takıma önemli katkı sağlıyor.

  • Sakaryaspor, play-off'ta doğrudan finale yükselmeyi hedefliyor
    11:08 Sakaryaspor, play-off'ta doğrudan finale yükselmeyi hedefliyor

    Trendyol 1. Lig ekiplerinden Sakaryaspor, normal sezonun kalan bölümünde üçüncü sıradaki yerini koruyarak play-off'ta doğrudan final oynamayı hedefliyor. Sakaryaspor, ligde 27 maçta 47 puanla 3. sırada yer alıyor ve 7 maçlık süreçte en fazla puanı alarak finale çıkmayı amaçlıyor.


11:23 Cübbeli Ahmet’ten tartışma yaratacak çıkış: Yeniden Refah ve Saadet’e oy vermek caiz değil Cübbeli Ahmet'ten tartışma yaratacak çıkış: Yeniden Refah ve Saadet'e oy vermek caiz değil
10:53 Prof. Dr. Özlü’den Japonya’da hızla yayılan salgına yönelik uyarı: Kalıcı hasarlar bırakabilir Prof. Dr. Özlü'den Japonya'da hızla yayılan salgına yönelik uyarı: Kalıcı hasarlar bırakabilir
10:03 Mehmet Şimşek açıkladı: Dünya Bankası’ndan 1,5 milyar dolarlık kaynak temin ettik Mehmet Şimşek açıkladı: Dünya Bankası'ndan 1,5 milyar dolarlık kaynak temin ettik
03:15 İsrail, Suriye’yi savaş uçaklarıyla vurdu En az 36 asker hayatı kaybetti, çok sayıda yaralı var İsrail, Suriye'yi savaş uçaklarıyla vurdu! En az 36 asker hayatı kaybetti, çok sayıda yaralı var
00:21 YSK, iftar saatinde oy sayımına ara verilmesi talebini reddetti YSK, iftar saatinde oy sayımına ara verilmesi talebini reddetti
11:47 Taraftarların gözü kulağı yoldaydı İsmail Kartal ve takımı, lige devam etmek istiyor Taraftarların gözü kulağı yoldaydı! İsmail Kartal ve takımı, lige devam etmek istiyor
11:46 Tamer Karadağlı’nın “Rezalet, utanç kaynağı“ diyerek şikayet ettiği bina bakanlığın çıktı Tamer Karadağlı'nın "Rezalet, utanç kaynağı" diyerek şikayet ettiği bina bakanlığın çıktı
11:12 Villada patlama Bodrum katında ceset bulundu Villada patlama! Bodrum katında ceset bulundu
11:10 Seren Serengil, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nu destekleyeceğini duyurdu Seren Serengil, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu destekleyeceğini duyurdu
11:03 İsmail Kartal, yıldız futbolcunun biletini kesti: Kendine kulüp bul İsmail Kartal, yıldız futbolcunun biletini kesti: Kendine kulüp bul
10:23 Papa Francis, Paskalya Yortusu kapsamında hapishanedeki 12 kadın mahkumun ayaklarını yıkayıp öptü Papa Francis, Paskalya Yortusu kapsamında hapishanedeki 12 kadın mahkumun ayaklarını yıkayıp öptü
10:19 Dolar, euro bugün ne kadar İşte kurlardaki tablo Dolar, euro bugün ne kadar? İşte kurlardaki tablo
10:14 Takımı ligden çekecekler mi Fenerbahçe’nin tarihi kongresi için kim ne dedi Takımı ligden çekecekler mi? Fenerbahçe'nin tarihi kongresi için kim ne dedi?
09:54 Park halindeki kamyoneti çalan kadın ve sevgilisi tutuklandı Park halindeki kamyoneti çalan kadın ve sevgilisi tutuklandı
09:49 Otobüste infial yaratan görüntü Kadına bakarak ulu orta kendini tatmin etti Otobüste infial yaratan görüntü! Kadına bakarak ulu orta kendini tatmin etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.03.2024 12:13:07. #1.13#
SON DAKİKA: Sarıgöl'de 23 Nisan kutlamaları kapsamında kızlar arası voleybol turnuvası başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement