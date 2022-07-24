Sarıgöl'de voleybol kursuna yoğun ilgi - Son Dakika
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Sarıgöl'de voleybol kursuna yoğun ilgi

24.07.2022 12:48
Sarıgöl'de voleybol kursuna yoğun ilgi

Sarıgöl İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü ile Sarıgöl Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğünün ortaklaşa düzenledikleri yaz voleybol kurslarına yoğun ilgi gösterildi.

Sarıgöl İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü ile Sarıgöl Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğünün ortaklaşa düzenledikleri yaz voleybol kurslarına yoğun ilgi gösterildi.

Sarıgöl Gençlik ve Spor Müdürlüğüne ait kapalı spor salonunda gerçekleştirilen voleybol kurslarını ziyaret eden Sarıgöl İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Gökhan Yıldırım ve Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Hasan Oruç bir süre gençlerle sohbet etti ve çalışmaları izledi. Gençlerin kurslara yoğun ilgi gösterdiğini söyleyen Sarıgöl İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Gökhan Yıldırım, "Yaz spor kurslarımız sayesinde gençlerimizin spora daha çok önem vermeleri ve boş zamanlarını sporla değerlendirmelerini sağlıyoruz. Kurslarımızın okullar açılana kadar devam etmesi planlandı" dedi.

Sarıgöl Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Hasan Oruç, "Voleybol kurslarının altı bölümde 150 öğrencimiz kurs görmekte. İki beden eğitimi öğretmenimiz denetimde voleybol kursu verilmektedir." diye konuştu. - MANİSA

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Sarıgöl'de voleybol kursuna yoğun ilgi - Son Dakika

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