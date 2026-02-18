Sarıkamış'ta Alp Disiplini Heyecanı - Son Dakika
Sarıkamış'ta Alp Disiplini Heyecanı

18.02.2026 11:00
Sarıkamış'taki kayak sporcuları, Bursa'daki 2. etap yarışmaları için sıkı antrenman yapıyor.

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde, alp disiplininde kayak eğitimi alan sporcular, 2. etap yarışmalarına yoğun çalışıyor.

Türkiye Kayak Federasyonu 2025-26 faaliyet programında yer alan Berkin Usta Sezonu Alp Disiplini 2. Etap Kayak Yarışları, 24-27 Şubat'ta Bursa Uludağ'da yapılacak.

Sarıkamış Platformu'nun yaklaşık 5 yıl önce başlattığı Kars Valiliği, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Sarıkamış Kaymakamlığı, Sarıkamış Belediyesinin desteklediği "Geleceğin Olimpik Sporcuları Projesi" kapsamında, eğitim gören 40 alp disiplini sporcusu, 2. etap ve okullar arası Türkiye şampiyonasına hazırlanıyor.

Sarıkamış Osman Yüce Kayak Merkezi'nde 2 bin 400 rakımda kayak eğitmenlerinin denetiminde 8-15 yaş grubu sporcular, yarışmalar öncesi günde 4 saat antrenman yapıyor.

"Hedefimiz Türkiye'ye başarılı sporcular yetiştirmek"

Sarıkamış Platformu temsilcisi Yunus Gökcan, AA muhabirine, sezon başından beri sıkı bir çalışma programıyla yarışmalara hazırlandıklarını belirterek, "Platform olarak yoğun bir çalışma yürütüyoruz. 40 sporcuya eğitim veriyoruz, hedefimiz Türkiye'ye başarılı sporcular yetiştirmek." dedi.

Kayak eğiticisi Yavuz Şahin de çok ciddi bir hazırlık döneminden geçtiklerini anlatarak "Amacımız Türkiye şampiyonu ve olimpik gruplar içerisinde Avrupa'ya sporcu göndermek." diye konuştu.

Sporculardan Büşranur Aydın, değerlendirmesinde "Antrenmanlarımız çok yoğun bir şekilde geçiyor. Amacımız Türkiye şampiyonu olmak Avrupa'da dereceye girmek, ülkemizi temsil etmek." ifadelerini kullandı.

Yasin Aslan Ejder ise "Günde 4 saat antrenmanla sıkı çalışma yapıyoruz, hedefimiz en büyük dereceleri almak. Türkiye şampiyonu olmak istiyorum." şeklinde konuştu.

Kaynak: AA

