Kars’ta Yaz Kur’an Kursları Futbol Turnuvası sona erdi: Şampiyon Beşevler Cami - Son Dakika
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Kars’ta Yaz Kur’an Kursları Futbol Turnuvası sona erdi: Şampiyon Beşevler Cami

Kars’ta Yaz Kur’an Kursları Futbol Turnuvası sona erdi: Şampiyon Beşevler Cami
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Sarıkamış İlçe Müftülüğünce Yaz Kur'an kursları kapsamında düzenlenen futbol turnuvasının final maçları oynandı. Kazım Karabekir Mahallesi Beşevler Cami şampiyon oldu, takımlara kupaları verildi.

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde İlçe Müftülüğü tarafından 2026 yılı Yaz Kur'an Kursları kapsamında düzenlenen futbol turnuvası, oynanan final müsabakalarının ardından sona erdi. Büyük heyecana sahne olan turnuvada şampiyonluğu Kazım Karabekir Mahallesi Beşevler Cami elde etti.

Sarıkamış Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü Futbol Sahası'nda gerçekleştirilen final programına Sarıkamış Kaymakamı Enis Aslantatar, Belediye Başkanı Serdar Kılıç, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü, kurum amirleri, köy ve mahalle muhtarları, din görevlileri, öğrenciler ve çok sayıda davetli katıldı.

İlçe merkezindeki Yaz Kur'an kurslarına devam eden öğrencilerin katılımıyla düzenlenen futbol turnuvası, aynı zamanda Yaz Kur'an Kursları Kapanış Programı olarak gerçekleştirildi. Öğrencilerin hem sportif faaliyetlere katılmasını hem de kurs sürecinin sosyal bir etkinlikle tamamlanmasını amaçlayan organizasyonda, çocuklar futbol sahasında kıyasıya mücadele etti.

Final programında ilk olarak üçüncülük karşılaşması oynandı. Ardından turnuvanın şampiyonunu belirleyecek final müsabakasına geçildi. Öğrencilerin yoğun ilgi gösterdiği karşılaşmalarda heyecan dolu anlar yaşanırken, sahada mücadele eden takımlar centilmence performans sergiledi.

Final müsabakalarının tamamlanmasının ardından Kazım Karabekir Mahallesi Beşevler Cami turnuvanın şampiyonu oldu. Üniversite TOKİ Cami ikinci, Merkez Cami üçüncü, Yeni Cami** ise dördüncü sırada yer aldı.

Müsabakaların ardından ödül töreni düzenlendi. Dereceye giren takımlara kupaları protokol üyeleri tarafından takdim edilirken, turnuvaya katılan öğrencilere de futbol topları hediye edildi.

Program boyunca çocuklara çeşitli ikramlarda bulunuldu. Öğrenciler, arkadaşları ve din görevlileriyle birlikte hem müsabakaları takip etti hem de turnuvanın kapanış programında keyifli vakit geçirdi. Etkinlik, protokol üyeleri, öğrenciler ve din görevlilerinin katılımıyla çekilen hatıra fotoğrafının ardından sona erdi.

"Çocuklarımızın her yönüyle gelişmesini önemsiyoruz"

Sarıkamış İlçe Müftüsü Dr. Muhammet Divani, programın ardından yaptığı değerlendirmede Yaz Kur'an kurslarında çocukların dini ve ahlaki gelişimlerinin yanı sıra sosyal, kültürel ve sportif yönlerinin de desteklenmesine önem verdiklerini söyledi.

Turnuvanın çocukların kaynaşmasına ve arkadaşlık bağlarının güçlenmesine katkı sunduğunu belirten Divani, müsabakalar boyunca öğrencilerin ortaya koyduğu mücadeleden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Divani, "Turnuva boyunca öğrencilerimizin sergilediği mücadele kadar dostluk, kardeşlik ve centilmenlik anlayışı da bizleri memnun etti. Organizasyona katılan tüm öğrencilerimizi ve onları hazırlayan din görevlilerimizi tebrik ediyorum" dedi.

Programın düzenlenmesine katkı sunan Sarıkamış Kaymakamı Aslantatar, Belediye Başkanı Kılıç ve kurum amirleri, köy ve mahalle muhtarları ile tüm davetlilere teşekkür eden Divani, futbol turnuvasının gerçekleştirilmesinde tesislerini tahsis eden Sarıkamış Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü başta olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür etti.

Yaz Kur'an kursları kapsamında gerçekleştirilen sportif etkinlikle öğrencilerin yaz dönemini hem eğitim hem de sosyal faaliyetlerle verimli bir şekilde geçirmelerinin amaçlandığı belirtildi.

Kaynak: İHA

Kazım Karabekir, Sarıkamış, Eğitim, Futbol, Cami, Kars, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Kars’ta Yaz Kur’an Kursları Futbol Turnuvası sona erdi: Şampiyon Beşevler Cami - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kars’ta Yaz Kur’an Kursları Futbol Turnuvası sona erdi: Şampiyon Beşevler Cami - Son Dakika
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