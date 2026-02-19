Sarıyer-Amedspor maçı öncesi herkes aynı işareti yaptı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Sarıyer-Amedspor maçı öncesi herkes aynı işareti yaptı

Haberin Videosunu İzleyin
Sarıyer-Amedspor maçı öncesi herkes aynı işareti yaptı
19.02.2026 14:02
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Sarıyer-Amedspor maçı öncesi herkes aynı işareti yaptı
Haber Videosu

Sarıyer ile Amedspor arasında oynanan maç öncesi tribünlerde bozkurt işaretleri yapan seyirciler dikkat çekti.

Sarıyer ile Amedspor arasında oynanan karşılaşma öncesinde tribünlerde dikkat çeken anlar yaşandı.

BOZKURT İŞARETLERİ YAPILDI

Maç öncesi stadyumdaki tribünlerin büyük bölümünün bozkurt işareti yaptığı görüldü. Görüntüler sosyal medyada kısa sürede yayılırken, karşılaşma öncesi atmosfer gündem oldu.

İSTİKLAL MARŞI'NDA DEVAM ETTİ

Tribünlerdeki bu görüntülerin, İstiklal Marşı okunurken de devam ettiği görüldü. Karşılaşma öncesindeki atmosfer, futbol kamuoyunda farklı yorumlara neden oldu.

Sarıyer, Amed SK, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Sarıyer-Amedspor maçı öncesi herkes aynı işareti yaptı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (14)

  • Alper Elma Alper Elma:
    iyi yapmışlar 46 44 Yanıtla
    Aquamed Suaritma Aquamed Suaritma:
    Sen ve senin gibiler yüzünden bir afim ileriye gidemiyor bu ülke. 7 3
    Muhsin Alaca Muhsin Alaca:
    Dünya yapay zeka geliştirip uzaya çıkarken, siz 100 yıl geriden devamke!!! 4 0
  • Behzat Behzat:
    Anadolu huzura Amed süper lige. 43 28 Yanıtla
  • Soner Karabacak Soner Karabacak:
    Sanki atomu parçalamışlar. Millet ilim irfan peşinde bunlar da boş işler 56 14 Yanıtla
  • Diyarbekri Diyarbekri:
    futbol, uyuşturucudur. 19 17 Yanıtla
  • Ali Ali:
    bu saçma haberleri niye yaparsınız editör hiç maça gitmiyorsun yoksa farklı bir amacının var 19 4 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yusuf Dikeç’in Hitman videosu sosyal medyada gündem oldu Yusuf Dikeç'in Hitman videosu sosyal medyada gündem oldu
Alev alev yandı Korkutan yangında hasar büyük Alev alev yandı! Korkutan yangında hasar büyük
Sigaraya bir zam daha İşte yeni fiyat listesi Sigaraya bir zam daha! İşte yeni fiyat listesi
Eski eşini ve kuzenini öldürüp aynı silahla intihar etti Eski eşini ve kuzenini öldürüp aynı silahla intihar etti
Küçük kıza apartmanda saldırı girişimi Küçük kıza apartmanda saldırı girişimi
Daha önce söylediklerini unutun Okan Buruk’tan Mourinho için şaşırtan açıklama Daha önce söylediklerini unutun! Okan Buruk'tan Mourinho için şaşırtan açıklama

18:27
Burası İngiltere değil Türkiye Nottingham Forest taraftarına tartışılan jest
Burası İngiltere değil Türkiye! Nottingham Forest taraftarına tartışılan jest
18:15
ABD Başkanı Donald Trump: İran ile 10 gün içinde belki bir anlaşma yapabiliriz
ABD Başkanı Donald Trump: İran ile 10 gün içinde belki bir anlaşma yapabiliriz
17:32
Uyuşturucu soruşturmasında ünlü isimler için karar verildi
Uyuşturucu soruşturmasında ünlü isimler için karar verildi
17:16
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na, Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı görevini yürüten Fatih Dönmez atandı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na, Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı görevini yürüten Fatih Dönmez atandı.
15:36
İmamın en zor görevi: Cenaze namazını kıldırırken fenalık geçirdi
İmamın en zor görevi: Cenaze namazını kıldırırken fenalık geçirdi
15:17
Kahve almaya gitti, bir anda küresel ekonomiyi dahi katlayan servete sahip oldu
Kahve almaya gitti, bir anda küresel ekonomiyi dahi katlayan servete sahip oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.02.2026 18:36:46. #7.11#
SON DAKİKA: Sarıyer-Amedspor maçı öncesi herkes aynı işareti yaptı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.