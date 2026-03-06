Sarıyer Ümraniyespor'a 2-1 Kaybetti - Son Dakika
Sarıyer Ümraniyespor'a 2-1 Kaybetti

06.03.2026 18:46
Sarıyer, Trendyol 1. Lig'de Ümraniyespor'a 2-1 mağlup oldu. Goller Benny ve Batuhan Çelik'ten.

Trendyol 1. Lig'in 29. haftasında Sarıyer, sahasında karşılaştığı Ümraniyespor'a 2-1 mağlup oldu.

Stat: Yusuf Ziya Öniş

Hakemler: Muhammet Ali Metoğlu, Mahmut Gülle, Sabri Öğe

Sarıyer: Mert Bayram, Cebrail Karayel, Metehan Mert, Caner Osmanpaşa, Ömer Bayram (Eşref Korkmazoğlu dk. 83), Hasan Emre Yeşilyurt (Aytaç Kara dk. 46), Kulasin (Dembele dk. 46), Poko (Regattin dk. 78), Silva, Camara, Eze (Batuhan Kör dk. 78)

Yedekler: Furkan Onur Akyüz, Fethi Özer, Oğuzhan Yılmaz, Hamidou Traore, Ozan Sol

Teknik Direktör: Servet Çetin

Ümraniyespor: Cihan Topaloğlu, Ali Turap Bülbül, Yusuf Kocatürk, Glumac, Emre Kaplan, Djokanovic, Serkan Göksu (Hoti dk. 83), Atalay Babacan (Bardhi dk. 71), Benny (Yusuf Deniz Şaş dk. 84), Barış Ekincier (Kosoko dk. 90+5), Batuhan Çelik

Yedekler: Übeyd Adıyaman, Mustafa Eser, Burak Öksüz, Yunus Emre Yılmaz, Oğuz Yıldırım, Kubilay Aktaş

Teknik Direktör: Tayfun Albayrak

Goller: Benny (dk. 11), Batuhan Çelik (dk. 41) (Ümraniyespor), Eze (dk. 64 pen.) (Sarıyer)

Sarı kartlar: Ömer Bayram, Metehan Mert (Sarıyer) - İSTANBUL

