Sarıyer Ümraniyespor'a 2-1 Kaybetti

Trendyol 1. Lig'in 29. haftasında Sarıyer, sahasında karşılaştığı Ümraniyespor'a 2-1 mağlup oldu.
Stat: Yusuf Ziya Öniş
Hakemler: Muhammet Ali Metoğlu, Mahmut Gülle, Sabri Öğe
Sarıyer: Mert Bayram, Cebrail Karayel, Metehan Mert, Caner Osmanpaşa, Ömer Bayram (Eşref Korkmazoğlu dk. 83), Hasan Emre Yeşilyurt (Aytaç Kara dk. 46), Kulasin (Dembele dk. 46), Poko (Regattin dk. 78), Silva, Camara, Eze (Batuhan Kör dk. 78)
Yedekler: Furkan Onur Akyüz, Fethi Özer, Oğuzhan Yılmaz, Hamidou Traore, Ozan Sol
Teknik Direktör: Servet Çetin
Ümraniyespor: Cihan Topaloğlu, Ali Turap Bülbül, Yusuf Kocatürk, Glumac, Emre Kaplan, Djokanovic, Serkan Göksu (Hoti dk. 83), Atalay Babacan (Bardhi dk. 71), Benny (Yusuf Deniz Şaş dk. 84), Barış Ekincier (Kosoko dk. 90+5), Batuhan Çelik
Yedekler: Übeyd Adıyaman, Mustafa Eser, Burak Öksüz, Yunus Emre Yılmaz, Oğuz Yıldırım, Kubilay Aktaş
Teknik Direktör: Tayfun Albayrak
Goller: Benny (dk. 11), Batuhan Çelik (dk. 41) (Ümraniyespor), Eze (dk. 64 pen.) (Sarıyer)
Sarı kartlar: Ömer Bayram, Metehan Mert (Sarıyer) - İSTANBUL
