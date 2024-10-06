Saros Körfezi\'nde 11. Dağ Bisikleti Festivali

Spor

Saros Körfezi 11. Dağ Bisikleti Festivali yapıldı.

Keşan Doğa, Çevre ve Kültür Derneği'nden (DOÇEK) yapılan açıklamaya göre, Keşan Belediyesi iş birliğiyle düzenlenen festivale Türkiye'nin yanı sıra Bulgaristan, Yunanistan, Arnavutluk ve Kosova'dan bisikletçiler katıldı.

Bisikletçiler Mehmet Gemici Cennet Bahçesi'nde bir araya geldi.

Keşan Belediye Başkan Yardımcısı Bilgin Atlı, DOÇEK Başkanı Hakan Eşme ve bisikletçilere başarılı bir festival diledi.

Festivalin gelenekselleştiğini dile getiren Atlı, DOÇEK ve belediye iş birliğinin ortak projelerle süreceğini kaydetti.

Konuşmaların ardından start alan bisikletçiler, Saros Körfezi'ndeki parkurlarda pedal çevirmek için hareket etti.