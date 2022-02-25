Sarper Barış Saka, 3. kez Sivasspor'un maçını yönetecek - Son Dakika
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Sarper Barış Saka, 3. kez Sivasspor'un maçını yönetecek

25.02.2022 12:38
Sarper Barış Saka, 3. kez Sivasspor'un maçını yönetecek

DG Sivasspor-Beşiktaş maçının hakemi Sarper Barış Saka, kırmızı-beyazlı takımın 3. kez karşılaşmasında görev alacak.

DG Sivasspor- Beşiktaş maçının hakemi Sarper Barış Saka, kırmızı-beyazlı takımın 3. kez karşılaşmasında görev alacak.

Antalya Bölgesi Süper Lig hakemlerinden Sarper Barış Saka, Sivasspor'un 3. kez maçını yönetecek. Sarper Barış Saka'nın düdük çaldığı geride kalan 2 müsabakada kırmızı-beyazlılar 1 galibiyet alırken, 1 kez de berabere kaldı. Saka bu sezon ilk kez Sivasspor maçı yönetecek. Sivasspor, hakem Sarper Barış Saka'nın yönettiği maçta son olarak geçen sezon deplasmanda Yeni Malatyaspor ile karşılaşmıştı.

Saper Barış Saka'nın yönettiği Sivasspor maçları ve alınan sonuçlar şöyle:

Sivasspor - Giresunspor: 1-0

Yeni Malatyaspor - Sivasspor: 2-2 - SİVAS

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Erdoğan Yeşilyurt, ceza sınırında! Erdoğan Yeşilyurt, ceza sınırında! Beşiktaş ile Sivasspor 32. randevuda Beşiktaş ile Sivasspor 32. randevuda

Spor Toto Süper Lig, Sivasspor, Beşiktaş, Antalya, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Sarper Barış Saka, 3. kez Sivasspor'un maçını yönetecek - Son Dakika


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