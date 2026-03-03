Sarunas Jasikevicius ve ekibi, mahsur kaldıkları ülkeden Türkiye'ye geri dönüyor - Son Dakika
Son Dakika

Sarunas Jasikevicius ve ekibi, mahsur kaldıkları ülkeden Türkiye'ye geri dönüyor

Sarunas Jasikevicius ve ekibi, mahsur kaldıkları ülkeden Türkiye\'ye geri dönüyor
03.03.2026 16:55
İran'ın ABD ve İsrail saldırılarına karşı yaptığı misilleme nedeniyle yaşanan uçuş iptalleri sonrasında Dubai ve Abu Dabi'de mahsur kalan Fenerbahçe Beko Başantrenörü Sarunas Jasikevicius ve ekibi bulundukları bölgeden Türkiye'ye geri dönüyor.

İran'ın ABD ve İsrail saldırılarına karşı yaptığı misilleme nedeniyle yaşanan uçuş iptalleri sonrasında Fenerbahçe Beko Başantrenörü Sarunas Jasikevicius, oyuncu Armando Bacot ile fizyoterapist Jaime Capella Bouza Dubai'de, sportif direktör Uğur Ozan Sulak ise Abu Dabi'de mahsur kalmıştı.

JASIKEVICIUS VE EKİBİ TÜRKİYE'YE GERİ DÖNÜYOR

Sarı-lacivertli takımda başantrenör Sarunas Jasikevicius ve ekibi, sabah saatlerinde Dubai ve Abu Dabi'den yola çıkarak Türkiye'ye geri dönüş yoluna geçti. Dört ismin de akşam saatlerinde Türkiye'de olması bekleniyor.

FENERBAHÇE'NİN AÇIKLAMASI

Fenerbahçe Beko, Sarunas Jasikevicius için şu açıklamayı yapmıştı: "Başantrenörümüz Sarunas Jasikevicius, oyuncumuz Armando Bacot, fizyoterapistlerimizden Jaime Capella Bouza, ulusal ve uluslararası liglere verilen Milli takım arasında dinlenmek için Dubai'ye, sportif direktörümüz Uğur Ozan Sulak ise adidas NextGen Turnuvasını izlemek için Abu Dabi'ye gitmiştir.

Ailemizin dört üyesinin Dubai ve Abu Dabi'de bulundukları zaman diliminde bölgede meydana gelen patlamalar sonucu, havaalanlarındaki uçuşlar güvenlik nedeniyle geçici süreyle durdurulmuştur. Güvenli bölgede bulunan ekibimiz ile iletişim kesintisiz devam etmekte olup, kendilerinin İstanbul'a getirilmesi ile ilgili tüm adımlar devletimizin yetkilileri ve yerel birimlerle koordineli şekilde atılmaktadır. "

