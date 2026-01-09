Şaşıp kaldılar! Meclis toplantısındaki seçimde bakın hangi ünlü futbolcuya oy çıktı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Spor

Şaşıp kaldılar! Meclis toplantısındaki seçimde bakın hangi ünlü futbolcuya oy çıktı

Haberin Videosunu İzleyin
Şaşıp kaldılar! Meclis toplantısındaki seçimde bakın hangi ünlü futbolcuya oy çıktı
09.01.2026 17:48
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Şaşıp kaldılar! Meclis toplantısındaki seçimde bakın hangi ünlü futbolcuya oy çıktı
Haber Videosu

Sivas Belediye Meclisi'nde Denetim Komisyonu üyelerinin belirlenmesi için yapılan seçimde Galatasaray'ın dünyaca ünlü futbolcusu Victor Osimhen'e oy çıktı. O anlar kameralara yansırken; salondakiler şaşkınlıklarını gizleyemedi.

Sivas Belediye Meclisi'nin Ocak ayı toplantısında, denetim komisyonu üyelerini belirlemek üzere sandık başına gidildi. Meclis üyelerinin kapalı zarf usulüyle oy kullandığı seçimde, oyların sayımı sırasında ilginç bir olay yaşandı.

YILDIZ FUTBOLCUYA OY ÇIKTI

Komisyon üyelerinin belirlenmesi için açılan zarfların birinden, meclis üyelerinin isimleri yerine Galatasaray'ın Nijeryalı golcüsü Victor Osimhen'in adı çıktı.

ŞAŞIP KALDILAR

Oy pusulasını okuyan görevli kısa süreli bir duraksama yaşarken, durumu fark eden meclis üyeleri ve izleyiciler şaşkınlıklarını gizleyemedi.

Yaşam, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Şaşıp kaldılar! Meclis toplantısındaki seçimde bakın hangi ünlü futbolcuya oy çıktı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • 3475082Ak 3475082Ak:
    biraz ciddiyet... 1 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Trafikte şaşkına çeviren manzara Akıllara ünlü filmdeki sahne geldi Trafikte şaşkına çeviren manzara! Akıllara ünlü filmdeki sahne geldi
Uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan menajer Haluk Şentürk sessizliğini bozdu Uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan menajer Haluk Şentürk sessizliğini bozdu
PFDK’den 489 kişiye men cezası PFDK'den 489 kişiye men cezası
İtalyan dağcılar 52 yıl önce bıraktığı notu buldular İşte o kağıtta yazılanlar İtalyan dağcılar 52 yıl önce bıraktığı notu buldular! İşte o kağıtta yazılanlar
Benfica’da Jose Mourinho dönemi sona eriyor İşte yerine geçecek isim Benfica'da Jose Mourinho dönemi sona eriyor! İşte yerine geçecek isim
Mauro Icardi, Fenerbahçe’ye karşı 2 gol atarsa tarihe geçecek Mauro Icardi, Fenerbahçe'ye karşı 2 gol atarsa tarihe geçecek
Minneapolis’te tansiyon yüksek: Protestoculara polis müdahale etti Minneapolis'te tansiyon yüksek: Protestoculara polis müdahale etti

18:27
Yolsuzluk davasında Ekrem İmamoğlu ve diğer sanıkların tutukluluğuna devam kararı
Yolsuzluk davasında Ekrem İmamoğlu ve diğer sanıkların tutukluluğuna devam kararı
18:06
YPG, operasyon öncesi sivilleri canlı kalkan yapıyor
YPG, operasyon öncesi sivilleri canlı kalkan yapıyor
16:57
ABD’nin Suriye Özel Temsilcisi Barrack, Şam’a gitti
ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi Barrack, Şam'a gitti
16:55
Mutlu son Galatasaray’ın yeni yıldızı İstanbul’a geldi
Mutlu son! Galatasaray'ın yeni yıldızı İstanbul'a geldi
16:20
Şeyma Subaşı’nın uyuşturucu testi sonucu pozitif çıktı
Şeyma Subaşı'nın uyuşturucu testi sonucu pozitif çıktı
16:13
Galatasaray-Fenerbahçe Süper Kupa finalinin saati değişti
Galatasaray-Fenerbahçe Süper Kupa finalinin saati değişti
15:55
YPG’ye büyük operasyon geliyor Son çağrı yapıldı
YPG'ye büyük operasyon geliyor! Son çağrı yapıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.01.2026 18:42:40. #7.11#
SON DAKİKA: Şaşıp kaldılar! Meclis toplantısındaki seçimde bakın hangi ünlü futbolcuya oy çıktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.