Sivas Belediye Meclisi'nin Ocak ayı toplantısında, denetim komisyonu üyelerini belirlemek üzere sandık başına gidildi. Meclis üyelerinin kapalı zarf usulüyle oy kullandığı seçimde, oyların sayımı sırasında ilginç bir olay yaşandı.
Komisyon üyelerinin belirlenmesi için açılan zarfların birinden, meclis üyelerinin isimleri yerine Galatasaray'ın Nijeryalı golcüsü Victor Osimhen'in adı çıktı.
Oy pusulasını okuyan görevli kısa süreli bir duraksama yaşarken, durumu fark eden meclis üyeleri ve izleyiciler şaşkınlıklarını gizleyemedi.
Şaşıp kaldılar! Meclis toplantısındaki seçimde bakın hangi ünlü futbolcuya oy çıktı
