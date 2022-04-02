Şaşkına çeviren olay! Yılın golünü atan İrfan Can'a top toplayıcı çocuktan gündem olan hareket - Son Dakika
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Şaşkına çeviren olay! Yılın golünü atan İrfan Can'a top toplayıcı çocuktan gündem olan hareket

02.04.2022 17:49

Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu İrfan Can Kahveci'nin Kayserispor'a attığı gol izleyenlerin aklını başından aldı. Sosyal medyada "Sezonun golü" yorumları yapılırken gol kadar dikkat çeken başka bir olay yaşandı. Top toplayıcı çocuğun İrfan Can'a çektiği hareket gündem oldu.

Sarı-Lacivertliler'de İrfan Can Kahveci'nin Kayserispor ağlarına gönderdiği füze gözlerin pasını sildi. Fenerbahçe'nin 3-0'ı bulduğu golü atan İrfan Can için "Sezonun golünü attı" yorumları yapıldı.

Görüntü: beIN

İRFAN CAN'A TEPKİ

İrfan attığı golden sonra topu almak istedi ancak beklemediği bir tepkiyle karşılaştı. Top toplayıcı çocuk İrfan'a topu vermedi. Ardından "Git buradan" anlamına gelen el hareketi yaptı. Bu hareketle şaşırıp kalan İrfan Can, yarı sahasına döndü.

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Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Şaşkına çeviren olay! Yılın golünü atan İrfan Can'a top toplayıcı çocuktan gündem olan hareket - Son Dakika


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17:49 Şaşkına çeviren olay! Yılın golünü atan İrfan Can'a top toplayıcı çocuktan gündem olan hareket
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SON DAKİKA: Şaşkına çeviren olay! Yılın golünü atan İrfan Can'a top toplayıcı çocuktan gündem olan hareket - Son Dakika
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