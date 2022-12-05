Satışa çıkarılan İngiliz devi Liverpool'a Suudi-Katar ortak konsorsiyumundan 3.75 milyar euroluk dev teklif! Satış gerçekleşirse tarihe geçecek - Son Dakika
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Satışa çıkarılan İngiliz devi Liverpool'a Suudi-Katar ortak konsorsiyumundan 3.75 milyar euroluk dev teklif! Satış gerçekleşirse tarihe geçecek

05.12.2022 12:34

Fenway Sports Group tarafından satışa çıkarılan İngiliz devi Liverpool'a en ciddi teklif Suudi-Katar ortak konsorsiyumundan geldi. 3.75 milyar euro teklif edilen İngiliz devinin bu fiyata satılması durumunda Premier Lig tarihinin en pahalı satışı gerçekleşmiş olacak.

Satışa çıkarılan Liverpool'a tarihi bir teklif geldi. Suudi- Katar ortak konsorsiyumumu, İngiliz devini satın almak için harekete geçti.

DUDAK UÇUKLATAN TEKLİF

Dış basında yer alan haberlere göre, Suudi-Katar ortak konsorsiyumu, Liverpool'u satın almak için Fenway Sports Group'a 3.75 milyar euroluk bir teklif verdi.

TARİHE GEÇECEK

Liverpool'un 3.75 milyar euroya Suudi-Katar ortak konsorsiyumuna satılması durumunda bir ilk gerçekleşecek. Kırmızılar, 3.2 milyar euroya satılan Chelsea'nin tahtına oturarak Premier Lig tarihinin en pahalı satışını yaşayan kulüp olacak.

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Liverpool, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Satışa çıkarılan İngiliz devi Liverpool'a Suudi-Katar ortak konsorsiyumundan 3.75 milyar euroluk dev teklif! Satış gerçekleşirse tarihe geçecek - Son Dakika


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