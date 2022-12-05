Satışa çıkarılan İngiliz devi Liverpool'a Suudi-Katar ortak konsorsiyumundan 3.75 milyar euroluk dev teklif! Satış gerçekleşirse tarihe geçecek

Satışa çıkarılan Liverpool'a tarihi bir teklif geldi. Suudi- Katar ortak konsorsiyumumu, İngiliz devini satın almak için harekete geçti.

DUDAK UÇUKLATAN TEKLİF

Dış basında yer alan haberlere göre, Suudi-Katar ortak konsorsiyumu, Liverpool'u satın almak için Fenway Sports Group'a 3.75 milyar euroluk bir teklif verdi.

TARİHE GEÇECEK

Liverpool'un 3.75 milyar euroya Suudi-Katar ortak konsorsiyumuna satılması durumunda bir ilk gerçekleşecek. Kırmızılar, 3.2 milyar euroya satılan Chelsea'nin tahtına oturarak Premier Lig tarihinin en pahalı satışını yaşayan kulüp olacak.