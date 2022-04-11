Satranç: 2022 Fagernes Açık Turnuvası - Son Dakika

GM Vahap Şanal ile GM Emre Can, Norveç'te düzenlenen 2022 Fagernes Açık Satranç Turnuvası'nda ilk turda rakiplerini yenmeyi başardı.

Türkiye Satranç Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 16 ülkeden 130 sporcunun yarıştığı organizasyona, geçen sene üçüncü olan GM Vahap Şanal 7. sırada, GM Emre Can ise 9. sırada başladı.

Turnuvada "büyükustalar" Vahap Şanal ile Emre Can, ilk tur maçlarında rakiplerini yendi.

İkinci tur eşlendirmelerinde ise GM Şanal, Fransız sporcu FM Damien Le Goff ile, GM Can ise Alman sporcu FM Jana Schneider ile karşı karşıya gelecek.

Turnuva 17 Nisan'da sona erecek.