Satrançta Aydın şampiyonları belli oldu

Aydın'da 10-12 yaş gruubu küçükler satranç müsabakaları yüzlerce sporcunun katılımıyla gerçekleştirildi.

Atatürk Kapalı Spor Salonu'nda gerçekleştirilen ve iki gün süren satranç turnuvasında küçük sporcular dereceye girmek için uzun uzun düşünerek hamlelerini yaptı. Müsabakanın ödül töreninde genç şampiyonların heyecan ve mutluluğu gözlerinden okundu. Küçükler Satranç İl Birinciliği müsabakalarında dereceye giren sporculara ödülleri Aydın Spor Hizmetleri Müdürü Hamide Ercan tarafından takdim edildi.

Turnuva kapsamında 10 yaş kategorisinde; kızlarda Gülce Kılıç birinci, Aslı Ece Tuncer ikinci, Almina Revna Kar üçüncü, erkeklerde Mehmet Efe Akın birinci, Kaan Arda Tuna ikinci, Mert Can üçüncü, 11 yaş kategorisinde; kızlarda Yağmur Binat birinci, Zeynep Nas ikinci, Havva Nur Kucak üçüncü, erkeklerde Mert Ali Çavdarlı birinci, Furkan Asar ikinci, Orhan Altan Çildağ üçüncü, 12 yaş kategorisinde; kızlarda Meleknaz Öztatar birinci, Nehir Yurt ikinci, Defne Çizmeci üçüncü, erkeklerde Ata Kolat birinci, Ahmet Demirtaş ikinci ve Görkem Kırdök üçüncü oldu.

Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürü Cenap Fillikçioğlu, turnuvaya katılım sağlayan ve dereceye giren sporcuları tebrik etti. - AYDIN