Satrançta şampiyonlar belli oldu - Son Dakika
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Satrançta şampiyonlar belli oldu

30.05.2022 11:04
Satrançta şampiyonlar belli oldu

Denizli'de 24-29 Mayıs tarihlerinde gerçekleşen Satranç Gençler Türkiye Şampiyonasında son tur dün yapıldı.

Denizli'de 24-29 Mayıs tarihlerinde gerçekleşen Satranç Gençler Türkiye Şampiyonasında son tur dün yapıldı. Şampiyonada birinciliği Alparslan Işık elde ederken ikinci Umut Erdem Gündüz, üçüncü ise Bora Çilek oldu.

Türkiye Satranç Federasyonu organizasyonuyla Merkezefendi Belediyesi sponsorluğunda altı gün süren Satranç Gençler Türkiye Şampiyonası dün yapılan ödül töreni ile son buldu. 2009-2002 yılları doğumlu sporcular ile ELO puanına sahip 2015-2010 yılları doğumlu sporcuların katıldığı Gençler Türkiye Şampiyonasında 103 sporcu yarıştı. Uzun ve çekişmeli geçen maçlar sonunda şampiyonada birinciliği FM Alparslan Işık elde ederken ikinci FM Umut Erdem Gündüz, üçüncü ise CM Bora Çilek oldu. Kadınlar kategorisinde ise birinciliği Haticesu Koyuncu, ikinciliği Fatma Nur Çenger, üçüncülüğü ise Ecrin Çamcı elde etti. 29 Mayıs Pazar günü akşam saatlerinde gerçekeleşen ödül törenine Satranç Federasyon Başkanı Gülkız Tülay, Gençlik Spor İl Müdürü Ömer İlman, Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan ve çok sayıda davetli katıldı.

"Satranç Denizli'de en çok lisanslı sporcuya sahip branş"

Denizli'de genç satranç sporcularını ağırlamaktan duydukları memnuniyeti dile getiren Gençlik ve Spor İl Müdürü Ömer İlman, satrancın Denizli'de çok sevildiğini ve en çok lisanslı sporcuya sahip branş olduğunu kaydederek, Satranç Federasyonuyla iş birliği içerisinde pek çok turnuvaya daha ev sahipliği yapmak istediklerini belirtti. Konuşmaların sonunda ödül töreniyle dereceye giren sporcular ödüllendirildi. - DENİZLİ

Satrançta şampiyonlar belli oldu
Satrançta şampiyonlar belli oldu
Satrançta şampiyonlar belli oldu

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Kaynak: İHA

Denizli, Türkiye, Mayıs, Umut, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Satrançta şampiyonlar belli oldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Satrançta şampiyonlar belli oldu - Son Dakika
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