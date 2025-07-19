SAÜ Beton Kano Takımı Avrupa Şampiyonu

Sakarya Üniversitesi (SAÜ) Beton Kano Takımı, 2025 yılında düzenlenen uluslararası yarışmalarda büyük bir başarıya imza attı. "Rector's Special Award" ve "Team Presentation" kategorilerinde Avrupa birincisi olan takım, SAÜ Rektörü Prof. Dr. Hamza Al'ı makamında ziyaret etti.

Takım üyeleri, yarışma sürecinde sağlanan akademik ve teknik destekler için Prof. Dr. Hamza Al'a teşekkürlerini iletti. Ziyarete, takım üyelerinden Büşra Bal, Simay Okutan ve Batuhan Çevirgen'in yanı sıra, takımın akademik danışmanlarından Araştırma Dekanı Prof. Dr. Mehmet Emiroğlu da katıldı. Ziyaret kapsamında konuşan Prof. Dr. Hamza Al, "Milli Teknoloji Atölyeleri tamamlandığında, böyle başarılı öğrenci takımlarımız için çok daha geniş ve donanımlı fiziki çalışma alanları sunacağız. Gençlerimize sunduğumuz her imkan, onların hayal gücü ve azmiyle birleşince dünya çapında başarılara dönüşüyor. Beton Kano Takımımızın bu büyük başarısı, üniversitemizin yetenekli mühendislerini ve güçlü akademik altyapısını bir kez daha ortaya koydu. Sakarya Üniversitesinin adı, sizlerin bu tür uluslararası başarılarıyla daha da yükselecek" diye konuştu.

Farklı mühendislik disiplinlerinden öğrencilerin bir araya gelerek oluşturduğu ve akademik danışmanlığını Araştırma Dekanı Prof. Dr. Mehmet Emiroğlu ile birlikte Arş. Gör. İrfan Ş. Öztürk'ün yürüttüğü Beton Kano Takımı, çalışmalarını İnşaat Mühendisliği Bölümüne bağlı Yapı Malzemesi Mustafa Kazak Laboratuvarı'nda sürdürüyor. Takım üyeleri, yarışmalarda sadece dayanıklı ve yüzebilir beton kanolar üretmekle kalmayıp, aynı zamanda mühendislik tasarımı, sunum becerisi ve takım çalışması konularında da yüksek performans sergiliyor.

2024 yılında Türkiye birinciliği elde ederek dikkatleri üzerine çeken takım, 2025'te ulaştıkları uluslararası başarıyla adını Avrupa'ya duyurdu. Takım, önümüzdeki dönemde yeni projelerle hem ulusal hem de uluslararası yarışmalara hazırlanmaya devam edecek. - SAKARYA