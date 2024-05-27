Savunması daha beter! Fenerbahçelilere ana avrat küfreden astrolog sessizliğini bozdu - Son Dakika
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Spor

Savunması daha beter! Fenerbahçelilere ana avrat küfreden astrolog sessizliğini bozdu

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Fenerbahçe'nin şampiyon olacağını iddia eden astrolog Meral Güven, Galatasaray'ın şampiyonluğu sonrası Fenerbahçeli taraftarlara küfür etmişti. Bu durum büyük tepki çekti ve Güven açıklama yapmak zorunda kaldı. Güven, küfürlerini çıplak fotoğraflarının paylaşılmasına ve alkol almasına bağladı. Kendisini savunan Güven, "Çıplak fotoğraflarım paylaşıldı, görünce tutamadım kendimi. Alkol aldım. Evet küfür ettim" ifadelerini kullandı.

27.05.2024 13:41
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Aylardır Fenerbahçe'nin şampiyon olacağını iddia eden astrolog Meral Güven, Galatasaray'ın şampiyonluğu sonrası gece geç saatlerde canlı yayında Fenerbahçeli taraftarlara ağza alınmayacak küfürler savurmuştu.

"ALKOL ALDIM"

Ettiği küfürler sonrası büyük tepki çeken Güven, konuyla ilgili bir açıklama yaptı. Güven, "Çıplak fotoğraflarım paylaşıldı, görünce tutamadım kendimi. Alkol aldım. Evet küfür ettim" dedi.

NE OLMUŞTU?

Sarı-kırmızılıların şampiyonluğunu ilan etmesinin ardından gözlerin çevrildiği Meral Güven, yine geceye damga vurdu. Bu kez Fenerbahçe taraftarını hedef alarak "Yüce mevlama şükürler olsun ki hevesinizi kursağınızda bıraktı" paylaşımda bulunan Güven, açtığı canlı yayında ağza alınmayacak küfürler savurdu. Güven'in açtığı yayını izleyenler duyduklarına inanamadı. Galatasaray'ın şampiyonluğu sonrası paylaşımlarda bulunan Güven, açıklamalarıyla da olay oldu.

Savunması daha beter! Fenerbahçelilere ana avrat küfreden astrolog sessizliğini bozdu
Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Sondakika.com - Spor

Meral Güven, Galatasaray, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Savunması daha beter! Fenerbahçelilere ana avrat küfreden astrolog sessizliğini bozdu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • Hasan Balta: Çıplak Fotoğrafların çekilmesi önemli değil , paylaşılması sıkıntı oldu yani … 39 0 Yanıtla
  • Galatasaray 1905: Bi bitmediniz 7 2 Yanıtla

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