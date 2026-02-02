Savunmaya duvarı ördüler! Süper Lig devine kulüp tarihinin en pahalı ikinci transferi - Son Dakika
Savunmaya duvarı ördüler! Süper Lig devine kulüp tarihinin en pahalı ikinci transferi

Savunmaya duvarı ördüler! Süper Lig devine kulüp tarihinin en pahalı ikinci transferi
02.02.2026 16:36
Beşiktaş, Emmanuel Agbadou'yu 17–18 milyon euro bandında bir bedelle kadrosuna katarak kulüp tarihinin en pahalı ikinci transferine imza atmaya hazırlanıyor.

Beşiktaş, ara transfer döneminin en ses getiren hamlelerinden birine imza atmaya hazırlanıyor. Siyah-beyazlılar, uzun süredir gündeminde yer alan Emmanuel Agbadou transferinde mutlu sona ulaştı.

AĞIR TOPA AĞIR BONSERVİS

Süper Lig'de savunma hattını güçlendirmek isteyen Beşiktaş, İngiliz ekibi Wolverhampton forması giyen Emmanuel Agbadou'yu kadrosuna kattı. Fransız basınından L'Equipe'in haberine göre siyah-beyazlılar, 28 yaşındaki stoper için 18 milyon euro bonservis bedeli ödedi.

DAYANIŞMA KATKI PAYI DETAYI

Gazeteci Yağız Sabuncuoğlu'nun aktardığı bilgilere göre Beşiktaş, transferde 17 milyon euro üzerinden anlaşma sağladı. FIFA Dayanışma Katkı Payı kapsamında US Monastir'e 85 bin euro, FC San Pedro'ya ise 765 bin euro ödeme yapılacak. Bu bedelin hangi kulüp tarafından karşılanacağı ise netlik kazanmadı.

AGBADOU'DAN FEDAKARLIK, MAAŞI DA BELLİ

Emmanuel Agbadou'nun transferin gerçekleşmesi adına Wolverhampton'daki tüm alacaklarından feragat ettiği öğrenildi. Tecrübeli savunmacının Beşiktaş'tan yıllık 3 milyon euro kazanacağı ve 4,5 yıllık sözleşmeye imza atacağı belirtildi.

KULÜP TARİHİNDE ZİRVEYE YAKIN

Beşiktaş yönetimi, teknik heyetin raporu doğrultusunda savunma hattını güçlendirmek için kesenin ağzını açtı. Agbadou için ödenecek 17 milyon euro, siyah-beyazlı kulüp tarihinin en yüksek bonservis bedelleri arasında Orkun Kökçü transferinin ardından ikinci sırada yer aldı.

Son Dakika Spor Savunmaya duvarı ördüler! Süper Lig devine kulüp tarihinin en pahalı ikinci transferi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Bulent Cebeci Bulent Cebeci:
    Wolverhampton gibi vasatın altı bir takımda bile tutunamayan bir defans oyuncusunun Beşiktaş a ne katkısı olabilir ? 12 8 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
SON DAKİKA: Savunmaya duvarı ördüler! Süper Lig devine kulüp tarihinin en pahalı ikinci transferi - Son Dakika
