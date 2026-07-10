BASKETBOL Süper Ligi ekiplerinden Glint Manisa Basket'ten ayrılan ABD'li guard Scoochie Smith yeni sezon öncesi Türkiye Basketbol Ligi'nde iddialı bir kadro kuran Gaziantep Basketbol'a transfer oldu. 32 yaşında, 1.88 boyundaki oyun kurucu geçen sezon KK Vojvodina'dan geldiği Manisa Basket'te 30 maçta 11.6 sayı, 2.8 ribaund, 6.1 asist ortalaması yakalamıştı.
Son Dakika › Spor › Scoochie Smith Gaziantep Basketbol'a Transfer Oldu - Son Dakika
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