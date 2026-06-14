Seattle, 2026 Dünya Kupası'na Hazır - Son Dakika
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Seattle, 2026 Dünya Kupası'na Hazır

14.06.2026 11:11
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Seattle, 2026 FIFA Dünya Kupası'na ev sahipliği yapacak, Lumen Field ve taraftar bölgeleriyle dikkat çekiyor.

2026 FIFA Dünya Kupası'nın ABD'deki ev sahibi şehirlerinden Seattle, organizasyon için hazır.

ABD'nin Washington eyaletine bağlı Seattle, yaklaşık 750 binlik şehir merkezi nüfusu ve çevresindeki yerleşim birimleriyle Pasifik Kuzeybatısı'nın en büyük şehri konumunda. Teknoloji devi şirketlerin merkezlerine ev sahipliği yapmasıyla bilinen Seattle, 2026 FIFA Dünya Kupası'na ev sahipliği yapacak olmanın heyecanını yaşıyor.

Turnuvanın en önemli merkezlerinden biri olan Lumen Field, Dünya Kupası boyunca grup aşaması ve eleme turları dahil 6 müsabakaya ev sahipliği yapacak. Şehir merkezinin kalbinde yer alan stat, modern yapısı ve taraftar atmosferiyle futbolseverlere unutulmaz bir deneyim sunmaya hazırlanıyor.

Taraftar bölgeleri

Seattle'da şehrin farklı noktalarında 9 taraftar bölgesi (Fan Zone) belirlendi. Turnuva boyunca oynanacak müsabakalar öncesinde ve sonrasında taraftarlar bu bölgelerde organizasyonun tadını çıkaracak.

Karşılaşmaları takip etmek isteyen taraftarlar için ziyaret edilmesi gereken noktaların başında Space Needle geliyor. Şehrin tamamına hakim olan kuleye çıkan ziyaretçiler, Seattle'ın panoramik manzarasını görme şansı yakalıyor.

Dünyanın en canlı halk pazarlarından biri olan Pike Place Market ve popüler kültürün merkezi olan MoPOP müzesi, Dünya Kupası maçlarını izlemek için bölgeye gelecek taraftarların keşfetmesi gereken duraklar arasında yer alıyor.

Kültür ve doğanın buluşma noktası

Dünya Kupası maçları öncesinde veya sonrasında Seattle'ı ziyaret edenler için doğa ile iç içe bir deneyim mümkün. Şehrin kendine özgü yağmurlu havası ve yeşil dokusu, bölgeyi turistik açıdan eşsiz kılıyor.

Seattle'da da ABD'nin diğer şehirlerinde olduğu gibi yüzde 15-20 arasında bahşiş kültürü mevcut.

Seattle Sounders

Seattle'ın en önemli futbol kulüplerinden birisi, MLS'nin en başarılı ve en ateşli taraftar grubuna sahip takımlarından biri olan Seattle Sounders.

ABD'de futbolun önemli aktörlerinden olan Seattle Sounders, Lumen Field'da oluşturulan atmosferle tanınıyor. Daha önce Clint Dempsey, Obafemi Martins gibi yıldızların formasını giydiği kulüp, güncel kadrosundaki yetenekli oyuncuları ve disiplinli oyun yapısıyla dikkati çekiyor. Kulüp, şehirdeki futbol kültürünün temel taşı olarak kabul ediliyor ve Dünya Kupası sürecinde kente gelen binlerce turisti kendi renkleriyle ağırlamaya hazırlanıyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Seattle, 2026 Dünya Kupası'na Hazır - Son Dakika

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