Sebat Gençlik 2. Ligde

Üye Girişi
Son Dakika Logo

05.04.2026 19:12  Güncelleme: 19:14
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Nesine 3. Lig 3. Grup'ta mücadele eden Akçaabat temsilcisi Sebat Gençlik Spor, ligin bitimine iki hafta kala 1926 Bulancakspor'u 3-1 mağlup ederek şampiyonluğunu ilan etti ve Nesine 2. Lig'e yükselme başarısı gösterdi. Elde edilen tarihi başarı, Akçaabat'ta büyük bir sevinç ve gururla karşılandı.

Akçaabat Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim, şampiyonluk sonrası yaptığı açıklamada Sebat Gençlik Spor'un Cumhuriyet ile yaşıt bir kulüp olduğuna dikkat çekerek "Sebat Gençlik Spor, Cumhuriyetimiz ile yaşıt bir takım. Şu anda da şampiyonluğunu ilan ederek ikinci lige çıkma başarısı gösterdi. Tüm futbolcularımızın, yöneticilerimizin, başkanımızın tüm Akçaabat'ın emeği olan hak edilmiş bir şampiyonluğun gururunu yaşıyoruz. İnşallah bu şampiyonluk ile birlikte Sebat Gençlik Spor'u daha da yükseklere taşıyacağız. Bu şampiyonluk bunun vesilesi olacaktır. Daha da üst liglerde yer almak istiyoruz. Bu kapsamda şehrimize güzel bir stadyum kazandırmak istiyoruz. Yeriyle ilgili şehrin batısına doğru bir noktada şu an oynanan stadyumdan daha büyük güzel bir stadyum oluşturmak istiyoruz. Etrafıyla çevresiyle uyumlu güzel bir projeyle ilçemizin stadyum problemi çözülmüş olacak. Kupayı aldığımız zaman kutlamalarımız da olacak. Kupa sonraki ya da bir sonraki müsabaka sonrası gelecek bizim de kutlamalarımız olacak."

Başkan Ekim, başta Sebat Gençlik Spor Kulüp Başkanı Atalay Armutçu ve yönetim kurulu üyeleri olmak üzere futbolcuları, teknik heyeti ve sezon boyunca takımlarını destekleyen cefakar taraftarları tebrik ederek, elde edilen bu başarının tüm Akçaabat'ın ortak gururu olduğunu ifade etti. - TRABZON

Kaynak: İHA

Gençlik, Futbol, Spor, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.04.2026 08:55:26. #7.12#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.