Nesine 3. Lig'de 14. hafta, bugün oynanan tek karşılaşmayla başladı.
Günün tek maçında 4. Grup'ta Sebat Gençlikspor konuk ettiği İzmir Çoruhlu FK'yi 4-1 yendi.
Sebat Gençlikspor, bu sonuçla puanını 29'a yükseltip maç fazlasıyla liderlik koltuğuna otururken, İzmir Çoruhlu FK ise 17 puanda kaldı.
Son Dakika › Spor › Sebat Gençlikspor Liderliğe Yükseldi - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?