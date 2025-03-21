Sebebi çok konuşulur! FIFA, Club Leon'u Kulüpler Dünya Kupası'ndan men etti - Son Dakika
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Spor

Sebebi çok konuşulur! FIFA, Club Leon'u Kulüpler Dünya Kupası'ndan men etti

Sebebi çok konuşulur! FIFA, Club Leon\'u Kulüpler Dünya Kupası\'ndan men etti

FIFA, Meksika takımlarından Club Leon'u Kulüpler Dünya Kupası'ndan men etti. Kararla ilgili yapılan açıklamada gerekçe olarak başka bir Meksika temsilcisi Pachuca ile sahiplerinin aynı olması gösterildi. Club Leon'un yerine turnuvaya dahil edilecek takım daha sonra açıklanacak.

21.03.2025 23:29
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FIFA, Meksika takımı Club Leon'u 2025 Kulüpler Dünya Kupası'ndan men etti. Alınan kararının gerekçesi bir çok dikkat çekici.

PACHUCA İLE SAHİPLERİ AYNI

FIFA, bu kararı diğer bir Meksika temsilcisi Pachuca ile Club Leon'un sahiplerinin aynı olduğu gerekçesiyle aldı. Pachuca ve Club Leon hakkında başlatılan soruşturmanın ardından yapılan açıklamada "FIFA Temyiz Komitesi, mevcut tüm kanıtları değerlendirdikten sonra Pachuca ve Club Leon'un çoklu kulüp sahipliğine ilişkin kriterleri karşılamadığına karar verdi" denildi.

Sebebi çok konuşulur! FIFA, Club Leon'u Kulüpler Dünya Kupası'ndan men etti

YERİNE BAŞKA TAKIM ALINACAK

Club Leon'un yerine FIFA Dünya Kulüpler Dünya Kupası'na katılacak takım daha sonra açıklanacak. Meksika temsilcisi, Flamengo (Brezilya), Chelsea (İngiltere), ES Tunis (Tunus) ile birlikte D grubunda yer alıyordu.

Sebebi çok konuşulur! FIFA, Club Leon'u Kulüpler Dünya Kupası'ndan men etti

2025 FIFA KULÜPLER DÜNYA KUPASI NEREDE, NE ZAMAN?

15 Haziran-13 Temmuz 2025 tarihleri arasında ABD'nin ev sahipliğinde gerçekleşecek organizasyona 6 konfederasyondan 32 takım katılacak. 4'erli 8 grubun olacağı turnuvada takımlar, birbiriyle tek maç yapacak grubunu ilk iki sırada tamamlayanlar bir üst tura yükselecek. Sonraki turlar tek maç üzerinden oynanacak. Turnuvada üçüncülük karşılaşması oynanmayacak.

Asya Futbol Konfederasyonu (AFC), Afrika Futbol Konfederasyonu (CAF), Kuzey ve Orta Amerika ile Karayipler Futbol Konfederasyonu (CONCACAF), Güney Amerika Futbol Konfederasyonu (CONMEBOL), Okyanusya Futbol Konfederasyonu (OFC) ve Avrupa Futbol Federasyonları Birliği (UEFA) birliği üyesi toplam 32 takımın katılacağı turnuva, 15 Haziran'da Florida'daki Hard Rock Statyumu'nda oynanacak El Ahli - İnter Miami maçıyla başlayacak.

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Son Dakika Spor Sebebi çok konuşulur! FIFA, Club Leon'u Kulüpler Dünya Kupası'ndan men etti - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • Murat Avci:
    Fenerbahçe yi dahil edin 4 1 Yanıtla
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