Benzema, kariyerine Suudi Arabistan'da devam edecek! Sebebi ise müslüman bir ülke olması - Son Dakika
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Benzema, kariyerine Suudi Arabistan'da devam edecek! Sebebi ise müslüman bir ülke olması

08.06.2023 20:49

Karim Benzema, Suudi Arabistan ekibi Al Ittihad ile anlaşarak 3 yılda 600 milyon euro kazanacak. Yıldız futbolcu, tercih nedeni olarak Müslüman bir ülkede yaşamak isteğini açıkladı. Arabistan Ligi hakkında da olumlu görüşlerini paylaşan Benzema, Suudi Arabistan'ın dünya kupasında iyi performans sergilediğini belirtti.

Suudi Arabistan ekibi Al Ittihad ile anlaşan ve 3 yılda 600 milyon euro kazanacak olan Karim Benzema, yeni takımını neden tercih ettiği hakkında açıklamalarda bulundu.

"HER ZAMAN MÜSLÜMAN BİR ÜLKEDE YAŞAMAK İSTEDİM"

Al Ittihad tercihi için konuşan yıldız futbolcu, "Ben bir Müslümanım ve Suudi Arabistan da Müslüman bir ülke. Her zaman bir Müslüman ülkede yaşamak istemişimdir. Daha önce Suudi Arabistan'da bulunmuştum ve kendimi orada iyi hissetmiştim. Suudi Arabistan'a taşınmak konusunda ailemle konuştuğumda hepsi çok mutlu oldu ve işte buradayım, benim için olmak istediğim yer burası" dedi.

"HER YIL SEVİYE YÜKSELİYOR"

Öte yandan Arabistan Ligi'ni değerlendiren Fransız yıldız, "Pek çok şey duydum, iyi bir lig ve pek çok iyi oyuncu var. Her yıl seviye yükseliyor. Dünya Kupası'nı izledim, Suudi Arabistan çok iyi oynadı, harika şeyler çıkardı, özellikle Arjantin'e karşı. Belli ki çok iyi oyuncuları var" ifadelerini kullandı.

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Son Dakika Spor Benzema, kariyerine Suudi Arabistan'da devam edecek! Sebebi ise müslüman bir ülke olması - Son Dakika


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SON DAKİKA: Benzema, kariyerine Suudi Arabistan'da devam edecek! Sebebi ise müslüman bir ülke olması - Son Dakika
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