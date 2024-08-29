Sebebi taraftarlar! UEFA'dan maça saatler kala Trabzonspor'a ceza - Son Dakika
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Sebebi taraftarlar! UEFA'dan maça saatler kala Trabzonspor'a ceza

Sebebi taraftarlar! UEFA\'dan maça saatler kala Trabzonspor\'a ceza

UEFA Disiplin Kurulu, St. Gallen-Trabzonspor maçında bordo-mavili taraftarların neden olduğu olaylar nedeniyle Trabzonspor'a, 25 bin Euro para cezası ve 2 yıl ertelemeli 1 maç seyircisiz oynama cezası verdi.

29.08.2024 17:31
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UEFA Konferans Ligi play-off rövanşında bu akşam St. Gallen'i ağırlayacak Trabzonspor'a bu kritik karşılaşma öncesi UEFA'dan kötü haber geldi. Bordo-mavili takım, İsviçre temsilcisiyle deplasmanda oynan ilk maçta yaşanan olaylar nedeniyle ceza aldı.

2 YIL ERTELEMELİ 1 MAÇ CEZA

UEFA Disiplin Kurulu, Trabzonspor'a St. Gallen ile deplasmanda oynanan ilk maçta bordo-mavili taraftarların neden olduğu olaylar nedeniyle Trabzonspor'a, 25 bin Euro para cezası ve 2 yıl ertelemeli 1 maç seyircisiz oynama cezası verdi.

RÖVANŞ MAÇI SAAT KAÇTA?

Trabzonspor, UEFA Konferans Ligi play-off turu rövanş müsabakasında bu akşam İsviçre'nin St. Gallen takımını konuk edecek. Papara Park'ta saat 20.00'de başlayacak. Mücadele ATV'den canlı olarak yayınlanacak. Karadeniz ekibi, deplasmanda oynadığı ilk maçtan 0-0'lık eşitlikle dönmüştü.

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Son Dakika Spor Sebebi taraftarlar! UEFA'dan maça saatler kala Trabzonspor'a ceza - Son Dakika

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    Yorumlar (6)

  • ferhat eser: hamsisporun seyircisi eğitimden geçirilmeli 9 20 Yanıtla
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  • Koray ERDOGAN: Trabzon Trabzon olalı böyle zulüm görmedi 8 3 Yanıtla
  • Bayram Yavuz: 25 bin Euro Trabzonspor un bütçesini derinden sarsacak 3 3 Yanıtla
  • Çelikk: Trabzonspor elenmeli 0 3 Yanıtla

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