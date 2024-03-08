Seçil Erzan\'dan mahkemede Fatih Terim açıklaması: Hocanın hesabına yatırılan tüm parayı verdim

Spor

"Yüksek karlı gizli fon" adıyla bilinen dolandırıcılık davasında sanıklar arasında yer alan Seçil Erzan, bugün 4. kez hakim karşısına çıktı. Erzan, ünlü teknik direktör Fatih Terim ile para ilişkisine dair açıklamada bulundu.

Gizli fon dolandırıcılığı davası bugün İstanbul 41. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Futbolcular ve iş insanlarını yaklaşık 26 milyon dolar dolandırmakla suçlanan eski bankacı Seçil Erzan hakim karşısına çıktı. Erzan'a milyonlarca dolar kaptıran Arda Turan, Emre Belözoğlu ve Fernando Muslera müşteki sıfatıyla dinlenirken Selçuk İnan'ın duruşmaya katılmadığı öğrenildi.

"HOCANIN HESABINA YATIRILAN TÜM PARAYI VERDİM"

Duruşmada Seçil Erzan, Fatih Terim ile ilgili soruya açıklık getirerek, "Fatih Terim'le ilgili çok şey söyleniyor. Açıklayayım. Özel bankacılıkta zarar etmişti. Bankayı değiştirmek istiyordu. 300 bin dolar teslim etti. Elden verdi, 'Sen bunu değerlendir' dedi. 1 milyon dolar getirdi sonra. 1 milyon 300 bin dolar verdi yani. 2022 Ocak ayından itibaren 2023 Nisan'a kadar yatırılan tüm tutarlar çıktığında her şey çıkar. O dönemde hocanın hesabına yatırılan tüm parayı ben verdim. 'Mor valiz Umut'a verildi' diye yazmışım zaten. O da şoförü." ifadelerini kullandı.

"HEM HOCA KAZANACAKTI, HEM DE HERKES"

Erzan, açıklamasında "Hoca, ekside olduğunu biliyordu. 'Para getirmeniz gerekiyor' dedim. Tüm gayrimenkulleri satıp açığını kapatıp verecekti. Ben de bu parayla SPK onaylı gerçek bir fon kuracaktım. Hem hoca kazanacaktı, hem herkes. Onun peşinde koşuyordum, Bodrum'daki evin satılması için. Hocayla bunu yüz yüze konuştuk. 1 milyon doları da eksiği olduğu için verdi zaten." dedi.

"HOCAYA BİR FON KURULACAKTI ZATEN"

"Fatih Terim fonu" ismine ilişkin de konuşan Erzan, "Fatih Terim fonu kendilerinden çıktı. Ben demedim. 2023 Şubat'a kadar demedim. Hocaya bir fon kurulacaktı zaten. Muslera, Fatih Terim'i arayıp teyit etti zaten gözümün önünde." ifadelerini kullandı.

200 SAYFALIK RAPOR DAVA DOSYASINDA

3'üncü duruşmanın ardından Erzan'a ait cep telefonlarında yapılan bilirkişi incelemesine ilişkin 200 sayfalık rapor da dava dosyasına dahil edildi. Erzan'la banka yetkilileri arasındaki yazışmaların da yer aldığı raporda Fatih Terim ve Arda Turan'ın kredileri hakkında konuşmaları dikkat çekmişti.

ERZAN HAKKINDA 252 YILA KADAR HAPİS CEZASI İSTENİYOR

Sanık Erzan'ın "özel belgede sahtecilik" ve "tacir veya şirket yöneticisi olan ya da şirket adına hareket eden kişilerin ticari faaliyetleri sırasında, kooperatif yöneticilerinin kooperatifin faaliyeti kapsamında nitelikli dolandırıcılık" suçlarından 69 yıldan 226 yıla kadar hapsi istenen ana iddianamenin ardından hazırlanan yeni iddianameyle Erzan hakkında istenen hapis cezası da yükseldi. Erzan'ın, 77 yıldan 252 yıla kadar hapsinin talep edildiği iddianamede, sanıklar Ali Yörük, Kerem Can, Hüseyin Eligül, Nazlı Can, Atilla Yörük ve Asiye Öztürk'ün ise aynı suçlardan 3 yıl ile 85 yıl arasında hapisle cezalandırılması isteniyor.