Arda Turan ile Seçil Erzan arasında yeni yazışmalar ortaya çıktı: Düştüğüm hale bak dilenci oldum

Ünlü futbolcuları dolandırdığı gerekçesiyle tutuklanan banka müdürü Seçil Erzan'ın Arda Turan ile yeni yazışmaları ortaya çıktı.

"ÇOK KÖTÜ HALE DÜŞTÜM"

Akşam'dan Neslihan Keskin'in haberine göre, 7.5 milyon dolarını kaptırdığı Erzan'dan para isteyen Arda Turan'ın, "Bu gün kredi kartım kesiliyor. 6 Mart'a kadar ödemesi var. Bu günü hayatım boyunca unutmayacağım. Çok kötü hale düştüm. Ve kendime yakıştıramıyorum. Ödeme için arayan insanların telefonunu açamıyorum. Düştüğüm hale bak dilenci oldum." ifadesini kullandığı görüldü.

"CANIM KARDEŞİM LÜTFEN RAHAT UYU"

Bir başka mesajında ise Turan, "Kendimi mahvettim. Yerin dibine girdim. Kredi falan çıkmıyorsa kendim halletmeye çalışacağım" derken; Seçil Erzan'ın ise cevap olarak "Canım kardeşim lütfen rahat uyu" dediği belirtildi.