Fatih Terim ve Seçil Erzan arasındaki yazışmalar ortaya çıktı

Aralarında spor dünyasının ünlü isimleri Arda Turan, Emre Belözoğlu, Fernando Muslera ve Selçuk İnan'ın da bulunduğu 21 mağduru dolandırdığı iddiasıyla tutuklu yargılanan DenizBank'ın şube müdürü Seçil Erzan'ın kırık telefonundaki 181 bin 538 adet mesajın incelenmesi tamamlandı. Erzan'ın telefonunda 'Fatih Terim Yeni' isimli kişiyle 371 kez mesajlaştığı tespit edildi.
Raporda Seçil Erzan'ın, Fatih Terim ile 4 Ekim 2021 ile 10 Mart 2023 arasındaki "Fon" ibareli yazışmaları da yer aldı. İstanbul 41'inci Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderilen 553 sayfalık bilirkişi raporunda Erzan'ın Fatih Terim ile en son 10 Mart 2023'de yazıştığı tespit edildi. Mesajlarda Arda Turan'ın zararlı çıktığı dolandırıcılık olayında, Erzan'ın Terim'in talimatlarına tek tek uyduğu görüldü.
Bilirkişi raporunda Terim'in 2021 tarihinde 3 milyon 889 bin 577 liralık vadeli mevduat hesabının açıldığına dair gelen mesajı Erzan'a gönderip, Erzan'ın ise o mesaja karşılık olarak, "Hocam günlük yaptırdım kulüp yarın gönderirse 4'e tamamlayıp kalan tutarı fonda diğer harcamalar için tutarız diye" yazdığı, Terim'in ise, "20.000 $'ı buradan mı aldık?" diye karşılık verdiği öğrenildi.
Seçil Erzan'ın Fatih Terim'in eşi Fulya Terim ile de mesajlaşmaları ortaya çıktı. Fulya Terim'in Erzan'a, "24.01.2023 tarihinde 1 adet 16.000,00 USD tutarında döviz satış işleminiz gerçekleşmiştir. Seçil'cim selam böyle bir mesaj geldi" diye mesaj atması üzerine cevap olarak Seçil Erzan'ın, "Sizin hesabına gönderttim Fulya Hanım arada böyle parça parça sürprizlerimiz olabilir :)" şeklinde karşılık verdiği tespit edildi.
Telefonda yapılan internet aramalarında ise 11 Şubat 2023 tarihinde "Gürcistan'dan para", "Gürcistan'da para birimi", 30 Mart 2023 tarihinde ise "kg altın kaç tl", "kg altın", "1 kg altın kaç tl" diye aramaların yapıldığı dikkat çekti.
Fatih Terim ile Seçil Erzan arasındaki yazışmalar;
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