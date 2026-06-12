Sedanur'un Bilek Güreşi Başarısı - Son Dakika
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Sedanur'un Bilek Güreşi Başarısı

12.06.2026 11:41
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Bitlis'te yaşayan Sedanur Harman, bilek güreşinde Türkiye şampiyonu olup uluslararası başarı hedefliyor.

Bitlis'in Mutki ilçesinde yaşayan 18 yaşındaki Sedanur Harman, Türkiye şampiyonluğunun ardından uluslararası organizasyonlarda da altın madalya kazanmayı hedefliyor.

Kayabaşı köyünde yaşayan Sedanur Harman, dört yıl önce beden eğitimi öğretmeninin yönlendirmesiyle başladığı bilek güreşinde başarılarıyla adından söz ettiriyor.

Geçen yıl Samsun'da düzenlenen Bilek Güreşi Okul Sporları Türkiye Şampiyonası'nda üçüncülük, bu yıl Yalova'da gerçekleştirilen Türkiye Bilek Güreşi Şampiyonası'nda ikincilik elde eden başarılı sporcu, 8 Şubat'ta Adana'da yapılan Okul Sporları Gençler Kız A Gençler Bilek Güreşi Türkiye Şampiyonası'nda 50 kiloda sağ ve sol kol kategorilerinde birinci oldu.

Ailesinin başlangıçta karşı çıkmasına ve çevresindeki önyargılara rağmen kariyerine önemli başarılar katan Ziya Eren Spor Lisesi son sınıf öğrencisi Sedanur Harman, arkadaşlarını da spora teşvik ediyor.

Beden eğitimi öğretmeni Safter Taşkaya'nın gözetiminde okulun spor salonunda antrenmanlarını sürdüren başarılı sporcu, milli takım formasıyla uluslararası organizasyonlarda yeni şampiyonluklara imza atmak istiyor.

"Ailemin ve çevremin gurur duyması çok güzel"

Sedanur Harman, AA muhabirine, bilek gücünü düzenli antrenmanlarla daha ileri bir seviyeye taşıdığını söyledi.

Antrenmanlarla kendisini sürekli geliştirdiğini belirten Sedanur, şunları kaydetti:

"Ailem izin vermiyordu ama ikna edip buraya kadar geldim. Üçüncülük, ikincilik ve son olarak da birincilik elde ettim. Bu, kadınların da başarıyla yapabileceği bir branş. Bitlis'te katıldığım yarışmalarda bulunduğum kategoride henüz bileğimi büken kimse çıkmadı. Milli takıma seçilip Avrupa Şampiyonası'na katılmak istiyorum. Şampiyon olarak döndüğümde herkesin 'Çok iyisin, kimse seni yenemiyor.' demesi çok güzel bir duygu. Ailemin ve çevremin gurur duyması çok güzel."

Beden eğitimi öğretmeni Safter Taşkaya ise "Yaptığımız antrenmanların sonucunda Türkiye şampiyonluğu elde ettik. Bu, Bitlis'te bir ilk oldu. Çok şükür kızımız milli takım kampına da gitti. En büyük avantajımız, okul idarecimizin branşının beden eğitimi olması. Bize her türlü destek veriliyor. Kızımız, çabası, azmi ve başarısıyla bu seviyelere geldi ve Türkiye şampiyonu olup milli takım kampına gitti. Bütün kızlarımızı bu spora davet diyorum." diye konuştu.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Türkiye, Bitlis, Yaşam, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Sedanur'un Bilek Güreşi Başarısı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Meltem Koçak Meltem Koçak:
    eee bu kadar hype etmeye gerek yok geçen sene bu tür sporlardan hiç haber almazdık şimdi bir iki tanesinin başarısını görünce dünya değişmiş gibi yazıyolar işte o kadar yani kız başarılı tamamdır ama abartmayalım 0 0 Yanıtla
  • Irazca Reel Irazca Reel:
    baya güzel bi gelişme ama şunu diyim güvenlik açısından bu tür uluslararası yarışmalara giderken çok dikkat edilmesi lazım ülke temsilinde sorumluluk da artıyo tabi ki kız başarılı ama yolculuğunda çevresinde doğru insanlar olması çok önemli umarım öğretmeni ve aile desteği devam eder böyle 0 0 Yanıtla
  • Tansu Durusu Tansu Durusu:
    yetkililer milli takıma alırsa eeee o zaman dünya şampiyonluğu da gelmez mi 0 0 Yanıtla
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