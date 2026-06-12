Sedanur'un Bilek Güreşi Başarısı

Bitlis'in Mutki ilçesinde yaşayan 18 yaşındaki Sedanur Harman, Türkiye şampiyonluğunun ardından uluslararası organizasyonlarda da altın madalya kazanmayı hedefliyor.

Kayabaşı köyünde yaşayan Sedanur Harman, dört yıl önce beden eğitimi öğretmeninin yönlendirmesiyle başladığı bilek güreşinde başarılarıyla adından söz ettiriyor.

Geçen yıl Samsun'da düzenlenen Bilek Güreşi Okul Sporları Türkiye Şampiyonası'nda üçüncülük, bu yıl Yalova'da gerçekleştirilen Türkiye Bilek Güreşi Şampiyonası'nda ikincilik elde eden başarılı sporcu, 8 Şubat'ta Adana'da yapılan Okul Sporları Gençler Kız A Gençler Bilek Güreşi Türkiye Şampiyonası'nda 50 kiloda sağ ve sol kol kategorilerinde birinci oldu.

Ailesinin başlangıçta karşı çıkmasına ve çevresindeki önyargılara rağmen kariyerine önemli başarılar katan Ziya Eren Spor Lisesi son sınıf öğrencisi Sedanur Harman, arkadaşlarını da spora teşvik ediyor.

Beden eğitimi öğretmeni Safter Taşkaya'nın gözetiminde okulun spor salonunda antrenmanlarını sürdüren başarılı sporcu, milli takım formasıyla uluslararası organizasyonlarda yeni şampiyonluklara imza atmak istiyor.

"Ailemin ve çevremin gurur duyması çok güzel"

Sedanur Harman, AA muhabirine, bilek gücünü düzenli antrenmanlarla daha ileri bir seviyeye taşıdığını söyledi.

Antrenmanlarla kendisini sürekli geliştirdiğini belirten Sedanur, şunları kaydetti:

"Ailem izin vermiyordu ama ikna edip buraya kadar geldim. Üçüncülük, ikincilik ve son olarak da birincilik elde ettim. Bu, kadınların da başarıyla yapabileceği bir branş. Bitlis'te katıldığım yarışmalarda bulunduğum kategoride henüz bileğimi büken kimse çıkmadı. Milli takıma seçilip Avrupa Şampiyonası'na katılmak istiyorum. Şampiyon olarak döndüğümde herkesin 'Çok iyisin, kimse seni yenemiyor.' demesi çok güzel bir duygu. Ailemin ve çevremin gurur duyması çok güzel."

Beden eğitimi öğretmeni Safter Taşkaya ise "Yaptığımız antrenmanların sonucunda Türkiye şampiyonluğu elde ettik. Bu, Bitlis'te bir ilk oldu. Çok şükür kızımız milli takım kampına da gitti. En büyük avantajımız, okul idarecimizin branşının beden eğitimi olması. Bize her türlü destek veriliyor. Kızımız, çabası, azmi ve başarısıyla bu seviyelere geldi ve Türkiye şampiyonu olup milli takım kampına gitti. Bütün kızlarımızı bu spora davet diyorum." diye konuştu.