Sefa Yurtkölesi'nin Başarı Hikayesi - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Sefa Yurtkölesi'nin Başarı Hikayesi

Milli sporcu Sefa Yurtkölesi, engelli bireylere ilham vererek başarılarını öğrencilerle paylaştı.

05.12.2024 14:46
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yüzmede dünya ve birçok Türkiye şampiyonluğu bulunan bedensel engelli milli sporcu Sefa Yurtkölesi, lise öğrencileriyle bir araya gelerek başarı hikayesini anlattı.

Tekirdağ Müftülüğünce düzenlenen program kapsamında Ebru Nayim Fen Lisesinde öğrencilerle bir araya gelen Yurtkölesi, trombositopeni-radius yokluğu (TAR) sendromu kaynaklı kemik eksikliği nedeniyle kol ve bacaklarını büyük ölçüde kullanamadığını belirtti.

Öğretmeninin yönlendirmesiyle lisede başladığı yüzmede dünya ve çok sayıda Türkiye şampiyonluğu kazandığını belirten Yurtkölesi, "Benim rahatsızlığım 100 bin kişide görülen bir durum. Genelde ailelerin ikinci çocuklarında görülüyor. Abim ilk çocuk sağlıklı ama ben böyleyim. Ben buna takdiri ilahi diyorum. Allah'ın bazı insanları bu şekilde yaratarak diğer insanlara mesaj verdiğine inanıyorum. Ben de tecrübelerimi insanlarla paylaşarak bunu en iyi şekilde yaptığımı düşünüyorum." dedi.

Yurtkölesi, "Hayatın Sefa'sı" isimli kitabının 4 yıl önce yayımlandığını aktararak, kitabında, hayata pozitif bakmak, mutlu olmak ve şükretmek için birçok sebep olduğunu anlattığını dile getirdi.

Öğretmeninin kendisini yüzmeye yönlendirmesiyle hayatında önemli değişiklikler olduğunu ifade eden Yurtkölesi, "Öğretmenim bana ilk 'Seni yüzücü yapalım.' dediğinde ona inanmadım. Sonra bana videolar ve sporcuların fotoğraflarını gösterdi. Ağır engeli olmasına rağmen başarı elde etmiş birçok sporcu olduğunu gördüm. O an ben de bunu başarabilirim diye düşündüm. İlk katıldığım Türkiye Şampiyonası'nda 4 farklı kategoride altın madalya kazandım. Ondan sonra milli takım aday kadrosuna çağrıldım. Ardından Brezilya'ya Dünya Şampiyonası'na gittim. Orada birinci olmayı başardım. Orada marşımızı okuttum. Ülkesine madalya kazandıran bir milli sporcu olmayı başardım. Bu, çok güzel bir duyguydu." diye konuştu.

Yurtkölesi, engelli insanlara fırsat verildiğinde her şeyi başarabileceklerinin en güzel örneklerinden birisi olduğunu, ne şartta olursa olsun inanan ve yaptığı işi sevenlerin başarılı olabildiğini dile getirdi.

Öğrencilerin sorularını yanıtlayan Yurtkölesi, ardından "Hayatın Sefa'sı" isimli kitabını öğrencilere hediye etti.

Kaynak: AA

Eğitim, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Sefa Yurtkölesi'nin Başarı Hikayesi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

13:22 Erdoğan’ın MTV İndirim Yetkisi Gündemde: Yüzde 43,93 Artış Düşürülecek mi Erdoğan'ın MTV İndirim Yetkisi Gündemde: Yüzde 43,93 Artış Düşürülecek mi?
13:19 CHP’li Karkamış Belediye Başkanı Mustafa Güzel, AK Parti’ye geçeceğini duyurdu CHP'li Karkamış Belediye Başkanı Mustafa Güzel, AK Parti'ye geçeceğini duyurdu
12:03 Suriye’de silahlı muhalifler Hama’ya girdi, rejim güçleri Humus’a çekiliyor Suriye'de silahlı muhalifler Hama'ya girdi, rejim güçleri Humus'a çekiliyor
10:57 Asgari ücrete ne kadar zam yapılacak Rakam vermeyen Işıkhan tek bir cümle sarf etti Asgari ücrete ne kadar zam yapılacak? Rakam vermeyen Işıkhan tek bir cümle sarf etti
20:32 Türkiye Kupası’nda tarihe geçen maç: Neredeyse Beşiktaş’ın rekoru kırılıyordu Türkiye Kupası'nda tarihe geçen maç: Neredeyse Beşiktaş'ın rekoru kırılıyordu
20:32 ABD’yi sarsan suikast Dev şirketin CEO’su New York’un göbeğinde öldürüldü ABD'yi sarsan suikast! Dev şirketin CEO'su New York'un göbeğinde öldürüldü
20:16 Halil Falyalı’nın liderliğini yaptığı bahis çetesine dava Halil Falyalı'nın liderliğini yaptığı bahis çetesine dava
20:09 Bakan Şimşek’ten Gençlere Sigara Yerine Yatırım Tavsiyesi Bakan Şimşek'ten Gençlere Sigara Yerine Yatırım Tavsiyesi
19:56 Yurt dışı harç pulu dönemi sona eriyor Yurt dışı harç pulu dönemi sona eriyor
19:54 Bakan Şimşek’ten kripto para ve borsa hakkında çarpıcı açıklamalar: İşte Türkiye’deki kripto para yatırımcılarının sayısı Bakan Şimşek'ten kripto para ve borsa hakkında çarpıcı açıklamalar: İşte Türkiye'deki kripto para yatırımcılarının sayısı
19:27 ODTÜ’lü profesörü ’MİT’çiyiz’ diyerek dolandırdılar: Zararı 35 milyon lira ODTÜ'lü profesörü 'MİT'çiyiz' diyerek dolandırdılar: Zararı 35 milyon lira
18:52 İstanbul’da AVM’de yangın: Çok sayıda ekip sevk edildi İstanbul'da AVM'de yangın: Çok sayıda ekip sevk edildi
18:52 Galatasaray’ın eski yıldızı, 45 yaşında futbolu bıraktı Galatasaray'ın eski yıldızı, 45 yaşında futbolu bıraktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.12.2024 15:20:41. #1.11#
SON DAKİKA: Sefa Yurtkölesi'nin Başarı Hikayesi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.