Sefer Yılmaz: "Sıcak havaya rağmen puan aldık" - Son Dakika
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Sefer Yılmaz: "Sıcak havaya rağmen puan aldık"

04.09.2022 23:33

- Sefer Yılmaz: "Sıcak havaya rağmen puan aldık" Altay Teknik Sorumlusu Sefer Yılmaz, Adanaspor maçın ardından yaptığı açıklamada, "Namağlup bir takımla mücadele ettik. Sıcak havaya rağmen 1 puan aldık.

- Sefer Yılmaz: "Sıcak havaya rağmen puan aldık"

ADANA - Altay Teknik Sorumlusu Sefer Yılmaz, Adanaspor maçın ardından yaptığı açıklamada, "Namağlup bir takımla mücadele ettik. Sıcak havaya rağmen 1 puan aldık. 2 takımı da kutluyorum" dedi.

Spor Toto 1. Lig'in 4. haftasında deplasmanda Adanaspor'a konuk olan Altay sahadan 1-1 beraberlik ayrıldı. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Altay Teknik Sorumlusu Sefer Yılmaz, "Maçın değerlendirmesine gelirsek bu sıcak havada Adana gibi namağlup iyi bir takımla deplasmanda oynayan takımımızı, mücadele eden arkadaşlarımı tebrik ediyorum. Çok iyi bir oyun çıkardılar. Aldıkları puan için de, sezonun ilk puanı için de tebrik ediyorum ama bizim için sevindirici değildi. İkinci yarıda özellikle iki üç tane net pozisyonumuz var. Galibiyetle de dönebilirdik bugün İzmir'e. Ama tabii biz bu maçı artık geride bıraktık. İnşallah yavaş yavaş ilerleyen oyunumuzla alttan gelen genç oyuncularımızın oyuna katkılarıyla bir iki hafta içinde özlenen Altay'ı izletiriz diye düşünüyorum. İnşallah bu yükselişimiz devam edecek" diye konuştu.

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Kaynak: İHA

Adanaspor, Adana, Altay, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Sefer Yılmaz: 'Sıcak havaya rağmen puan aldık' - Son Dakika

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SON DAKİKA: Sefer Yılmaz: "Sıcak havaya rağmen puan aldık" - Son Dakika
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