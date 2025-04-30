Seher Öztürk 13 Yıl Aradan Sonra Şampiyon Oldu - Son Dakika
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Spor

Seher Öztürk 13 Yıl Aradan Sonra Şampiyon Oldu

Seher Öztürk 13 Yıl Aradan Sonra Şampiyon Oldu

Judocu Seher Öztürk, 13 yıl ara verdikten sonra öğrencilerini motive etmek için yarıştı ve birinci oldu.

30.04.2025 11:23
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Sakatlığı nedeniyle 13 yıl ara verdiği judoya öğrencilerini motive etmek için tekrar başlayan 33 yaşındaki Seher Öztürk, Veteranlar Türkiye Şampiyonası'nda birincilik elde etti.

Sivas Merkez Yatılı İlköğretim Bölge Okulu'nda öğrenim gördüğü sırada 12 yaşında beden eğitimi öğretmenin yönlendirmesiyle judoya başlayan Seher Öztürk, 1 yıl sonra katıldığı Türkiye Şampiyonası'nda üçüncü oldu.

Gösterdiği performansla milli takıma seçilen Öztürk, bu süreçte katıldığı birçok ulusal ve uluslararası organizasyonlarda çeşitli dereceler elde etti.

Sırbistan'da 2007'de düzenlenen Avrupa Gençlik Olimpik Festivali'nde (EYOF) sakatlanan Öztürk, tedavisinin ardından 2012 yılında katıldığı Üniversitelerarası Türkiye Şampiyonası'nda tekrar sakatlanması üzerine sporculuk kariyerini sonlandırmak zorunda kaldı.

Tedavisi sırasında Erciyes Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Antrenörlük Bölümünü bitiren Öztürk, 2015 yılında antrenörlüğe adım atarak yeni sporcular yetiştirmeye başladı.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünde antrenörlük görevini sürdüren evli ve 1 çocuk annesi Seher Öztürk'ün öğrencileri, antrenörlerinin kendilerine moral ve motivasyon sağlaması için yeniden maçlara çıkmasını istedi.

Öğrencilerinin isteğini geri çevirmeyen Öztürk, antrenmanlara başlayarak 20 Nisan'da katıldığı Ankara'daki Veteranlar Türkiye Şampiyonası'nda birincilik kürsüsüne çıktı.

Elde ettiği birincilikle Balkan Şampiyonası'na katılmaya hak kazanan Öztürk, madalya hedefiyle çalışmalarını sürdürüyor.

Judocu Seher Öztürk, AA muhabirine, kazandığı şampiyonluğun sporculara ve velilere moral verdiğini söyledi.

Şampiyon olarak döndükten sonra sporcularının kendisini pastayla karşıladığını belirten Öztürk, "İçimde biraz ukde kaldı çünkü sporculuğun zirve döneminde sakatlanıp bırakmak zorunda kaldım. Balkan Şampiyonası'nda Türk bayrağını dalgalandırmak, İstiklal Marşı'mızı okutmak, o hissi yeniden yaşamak istiyorum." diye konuştu.

"Onlar bana ben de onlara güvendim"

Antrenmanlar sırasında öğrencilerinin kendisine destek olduğuna dikkati çeken Öztürk, şunları kaydetti:

"İlk başta katılmak istemiyordum. Bu sene netleştirdik ve 'Hadi yapabilirsin hocam.' diyerek beni motive ettiler. Katılabileceğimi gösterdiler. Yarışmada yer almamın kendilerine de motive ve moral olacağını çok iyi biliyorlardı. Onlar bana ben de onlara güvendim. Çocuklarımızla çalışmalara hep birlikte devam ettik. O sporcu disiplinini hala kaybetmediğim için çok mutluyum. Oraya disiplinle, sporcuya ve mindere saygıyla çıktım."

Sporcu Melike Nimet Karakaya: "Bu şampiyonluk bize moral oldu"

Öztürk'ün sporcusu Melike Nimet Karakaya da gelişimlerine katkı sağlayan antrenörlerinin başarısına çok sevindiklerini söyledi.

Yıllar sonra yeniden şampiyonluk kazanan antrenörünü tebrik eden Melike Nimet, "Ocak ayında açılan turnuva sezonunda hem antrenmanlarımız ağırlaşır hem de motivasyon olarak çok düşeriz. Kendimizi yorgun ve bitkin hissederiz. Bu yüzden antrenörümüzden moral ve destek sağlamasını istedik. Biz istedik, o da kabul etti. Hem bizim hem de kendisi sayesinde şampiyon oldu. Bu şampiyonluk bize moral oldu. İlerleyen süreçte biz de onun gibi şampiyon olacağız. Hepimizin hedefi bu." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Seher Öztürk 13 Yıl Aradan Sonra Şampiyon Oldu - Son Dakika

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