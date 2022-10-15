Şehit madenciler için sahaya baretle çıktılar - Son Dakika
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Şehit madenciler için sahaya baretle çıktılar

15.10.2022 20:16
Şehit madenciler için sahaya baretle çıktılar

Spor Toto 2. Lig ekiplerinden Menemen FK'lı oyuncular, Bartın'da yaşanan maden faciasında şehit olan 41 madenciyi anmak için sahaya baretle çıktı.

Spor Toto 2. Lig ekiplerinden Menemen FK'lı oyuncular, Bartın'da yaşanan maden faciasında şehit olan 41 madenciyi anmak için sahaya baretle çıktı.

Türkiye, Bartın'da yaşanan maden faciasında şehit olan 41 madencinin yasını tutarken, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) da bu hafta oynanacak maçlardan madenciler anısına önce saygı duruşu yapılmasına karar verdi. Spor Toto 2. Lig'de mücadele eden İzmir ekibi Menemen FK, bu akşam sahasında oynadığı Arnavutköy Belediyesi Gençlik ve Spor maçına madenci baretleriyle çıktı. Şehit olan madencileri anmak için baretlerle sahaya çıkan sarı-lacivertliler, maçı izlemeye gelen futbolseverlerden uzun süre alkış aldı. - İZMİR

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Kaynak: İHA

Menemen, Bartın, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Şehit madenciler için sahaya baretle çıktılar - Son Dakika

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SON DAKİKA: Şehit madenciler için sahaya baretle çıktılar - Son Dakika
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