Şehit Özel Harekatçı Bayram Çiçek Çocuklar Muaythai Şampiyonası yapıldı

Kayseri'de iki gün süren Şehit Özel Harekatçı Bayram Çiçek Çocuklar Muaythai Şampiyonası büyük heyecana sahne oldu.

19-20 Temmuz tarihlerinde minik ve yıldız kategorisinde 200 sporcunun katıldığı Şehit Özel Harekatçı Bayram Çiçek Çocuklar Muaythai Şampiyonası Talas Spor Salonu'nda gerçekleştirildi. Açılış seremonisinde, şehitlerin anısına saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından Hakem Mustafa Taşkanatın Kur'an'ı Kerim tilaveti dinlenildi. Açılışta Muaytahi il temsilcisi Fatih Kağan Ulu, Hacı Bektaşi Veli üniversitesi öğretim görevlisi Prof.Dr. Özden Taşgın ve Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakçı birer konuşma yaptı.

İlTemsilcisi FatihKağan Ulu, "İki gün süren şampiyonada sporcularımız heyecanlı, güzel anlar yaşadı. Başarılı sporcularımız madalyalarını aldı. En çok puanı toplayan Başarı spor kulübümüz olurken, Sağlık Erva ikinci ve İncesu OSB Erva üçüncü oldu. Bütün kulüplerimize, antrenörlerimize, hakemlerimize, sporcularımıza çok teşekkür ediyorum. Şehitlerimizin ruhları şad olsun. Aziz hatıraları önünde yeniden saygıyla eğiliyorum" dedi. - KAYSERİ