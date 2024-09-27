Şehit Polis Şeyda Yılmaz'a Anma - Son Dakika
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Şehit Polis Şeyda Yılmaz'a Anma

İstanbul Ümraniye'de şehit olan 27 yaşındaki polis memuru Şeyda Yılmaz'ın ismi, Sivasspor'un BG Grup 4 Eylül Stadı'ndaki kadın tribününe verildi. Kulüp, bu kararın şehitlere olan minnetin bir göstergesi olduğunu belirterek, Yılmaz'ın kahramanlığının daima hatırlanacağını ifade etti.

27.09.2024 20:47
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İstanbul Ümraniye'de uğradığı silahlı saldırıda şehit olan 27 yaşındaki polis memuru Şeyda Yılmaz'ın adı, BG Grup 4 Eylül Stadı'nda bulunan kadın tribününe verildi.

Kulüpten yapılan açıklamada, Sivasspor'un vatanın bölünmez bütünlüğünü korumak adına canlarını veren şehitleri asla unutmadığı belirtildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Bu doğrultuda, BG Grup 4 Eylül Stadı'nda bulunan kadın tribünümüzün ismini, 'Şehit Polis Şeyda Yılmaz Kadın Tribünü' olarak değiştirme kararı aldık. Bu karar, milletimizin ve kulübümüzün, şehitlerimize duyduğu minnetin ve onlara olan sonsuz saygımızın bir nişanesi olarak tarihe geçecektir. Sivas'ımızın ilk kadın şehidinin isminin tribünümüzde yaşatılacak olması, hem kulübümüz hem taraftarlarımız hem şehrimiz hem de ülkemiz için büyük bir onurdur. Şeyda Yılmaz'ın kahramanlığı, yüreğimizde her zaman var olacak, hatırası bu tribünde binlerce taraftarımızla birlikte yaşatılacaktır. Net Global Sivasspor ailesi olarak, başta Şeyda Yılmaz'ın ailesi ve yakınları olmak üzere, tüm emniyet teşkilatımıza ve milletimize başsağlığı, Şeyda Yılmaz'a Allah'tan rahmet diliyoruz. Şehit Polis Memuru Şeyda Yılmaz'ın anısını, tribünümüzde gururla ve şükranla yaşatacağız."

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Şehit Polis Şeyda Yılmaz'a Anma - Son Dakika


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