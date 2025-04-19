MARDİN'in Derik ilçesinde Şehit Uzman Çavuş Serdar Temelli anısına futbol turnuvası düzenlendi.

Mardin Derikli olan ve Irak'ın kuzeyindeki Pençe Hareket Bölgesinde 28 Eylül 2020'de şehit olan Uzman Çavuş Serdar Temelli için memleketi kırsal Bozbayır Mahallesi'nde adının verildiği okulda sınıflar arası futbol turnuvası düzenlendi. Mahalledeki futbol sahasında düzenlenen turnuva, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Törene Şehit Uzman Çavuş Serdar Temelli'nin babası Ahmet Temelli, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Kamuran Yılmaz, Merkez Karakol Komutanı Başçavuş Mehmet Öztop, Şehit Uzman Çavuş Serdar Temelli Ortaokulu Müdürü Halim Göven ile çok sayıda kişi katıldı.

Turnuva sonunda final maçı 7'nci ve 8'inci sınıflar arasında yapıldı. Finali 8'inci sınıf öğrencileri 3 golle kazandı. Öğrencilere kupa ve madalyaları Başçavuş Mehmet Öztop tarafından verildi. İkinci gelen sınıfa madalyaları Kamuran Yılmaz tarafından verildi.

Kırsal Bozbayır Mahallesi Muhtarı ve Şehit Uzman Çavuş Serdar Temelli'nin amcası Hamdullah Temelli, "Yeğenim Uzman Çavuş Serdar Temelli adına düzenlenen bu etkinliğe katılımda bulunan bütün hocalarımızı tebrik ediyoruz. Şehitlerimizi unutmadıkları için bizi ayrıca sevindirdiler. Kendilerine çok teşekkür ediyorum" dedi.

Okulun müdürü Halim Göven de, "Turnuvamızı Şehitler Haftası münasebetiyle biz yaptık. Şehidimiz Serdar Temelli anısına geçen sene yaptığımız turnuvanın ikincisini yaptık. Sağ olsunlar kurum müdürlerimiz, kuruluşlar, velilerimiz bu turnuvada bizi yalnız bırakmadılar. Hepsine ayrı ayrı teşekkür ederim" diye konuştu.

Turnuvada birinci gelen 8'inci sınıf öğrencisi Abdullah Çakar da, "Şehit Uzman Çavuş Serdar Temelli adına yapılan futbol turnuvasında şampiyon olduk. Mutluyuz. Emeği geçen herkese teşekkür ederiz" şeklinde konuştu.

Haber-Kamera: Emrullah KARAKAŞ/DERİK(Mardin),