Şehitkamilli Milli Basketbolcu, Galatasaray'a transfer oldu - Son Dakika
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Şehitkamilli Milli Basketbolcu, Galatasaray'a transfer oldu

08.08.2022 11:29
Şehitkamilli Milli Basketbolcu, Galatasaray'a transfer oldu

Şehitkamil Belediye Spor Kulübü'nün Milli Takım Sporcusu Batu Anlar, Galatasaray'a transfer oldu.

Şehitkamil Belediye Spor Kulübü'nün Milli Takım Sporcusu Batu Anlar, Galatasaray'a transfer oldu. Parke üzerinde sergilediği başarılı performansla kısa sürede basketbol otoritelerinin takdirini kazanan genç yetenek Anlar, hayallerini gerçekleştirebilmenin mutluluğunu yaşıyor.

2021-2022 sezonunda potada elde ettiği başarılarıyla göz dolduran Şehitkamil Belediye Spor Kulübü, alt yapısında yürütülen başarılı çalışmalar sonrasında Türk basketboluna yeni yıldızlar kazandırmanın mutluluğunu yaşıyor. Bünyesinde forma giyen sporcuların gelişimini yakından takip eden yeşil-siyahlı kulüp, sporcu bursları başta olmak üzere, gelişim kampları ve kişiye özgü antrenmanlarla dev adamlar ve potanın perilerini geleceğe hazırlıyor.

"Spor alanında hedeflediğimiz noktadayız"

Ay-yıldızlı sporcunun yaşadığı büyük gurur ve mutluluğu paylaştıklarını ifade eden Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, spor alanında hedefledikleri noktada olduklarını söyledi. Yıldız sporcunun transferinin ardından değerlendirmelerde bulunan Başkan Fadıloğlu, "Batu'nun gerek kulüpler arası organizasyonlarda ortaya koyduğu başarılı performans gerek Milli Takım'daki üst düzey başarısıyla her zaman gurur duyduk. Basketbolcumuzun, Milli Takım forması giymesinin ardından Türkiye'nin en değerli spor kulüplerinden biri olan Galatasaray'a transfer olması, bizleri ziyadesiyle mutlu etti. Spor alanında her zaman ifade ettiğimiz gibi işin mutfağındayız. Bu platformdaki amacımız; Milli Takım kadrolarına sporcular yetiştirmek, Türk sporuna yeni değerler kazandırmaktır. Çok şükür şu anda spor alanında hedeflediğimiz noktadayız. Sporcumuzun başarısında emeği geçen herkesi yürekten tebrik ediyor, yeni sezon hazırlıklarına vakit kaybetmeden başlayan tüm sporcularımıza sağlık ve başarılı bir dönem diliyorum" dedi.

"Tüm sporcularımıza örnek olacak"

Batu Anlar'ın elde ettiği başarıyla tüm sporculara örnek olacağını ifade eden Şehitkamil Belediye Spor Kulübü Alt Yapı Antrenörü Okan Altınbaş, milli sporcunun transferi sonrasında yaptığı değerlendirmede, "Türkiye Basketbol Federasyonu alt yapı faaliyetlerinde parkeye yansıttığı performansla U14 Erkek Milli Takımı'na davet edilen Batu Anlar, FIBA Alt Yapı Gelişim Projesi organizasyonu sonrasında bir kez daha milli davet aldı. 2024 Avrupa Şampiyonası'na hazırlanan Yıldız Milli Takım kadrosuna dahil edilen sporcumuz, elde ettiği her başarıda daha iyisini ve ilerisini hedefledi. Velilerimizin büyük desteği, Şehitkamil Belediyemizin sporcularımızın çok yönlü gelişimine yönelik ortaya koyduğu tavır, Batu'yu hayallerini gerçekleştirmek istediği noktaya taşıdı. Profesyonelliğe giden yolda attığı bu ilk ve önemli adımda yanında olabilmek bizler adına çok kıymetli. Destek veren emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" diye konuştu. - GAZİANTEP

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Kaynak: İHA

Galatasaray, Milli Takım, Şehitkamil, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Şehitkamilli Milli Basketbolcu, Galatasaray'a transfer oldu - Son Dakika

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