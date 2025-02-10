Şehitkamil Belediyespor 3 puanla döndü - Son Dakika
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Spor

Şehitkamil Belediyespor 3 puanla döndü

Şehitkamil Belediyespor 3 puanla döndü

Gaziantep Şehitkamil Belediyespor, Bölgesel Amatör Ligi 18. haftasında deplasmanda karşılaştığı Yahyalıspor karşısında sahadan 1-0'lık galibiyetle ayrıldı.

10.02.2025 16:23  Güncelleme: 16:24
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Gaziantep Şehitkamil Belediyespor, Bölgesel Amatör Ligi 18. haftasında deplasmanda karşılaştığı Yahyalıspor karşısında sahadan 1-0'lık galibiyetle ayrıldı.

Bölgesel Amatör Ligi 4. Grup'ta mücadele eden Gaziantep Şehitkamil Belediyespor, galibiyetlerine bir yenisini daha ekledi. Kırmızı siyahlılar, ligin 18. haftasında deplasmanda Yahyalıspor'a konuk oldu. Etkili bir oyun ortaya koyan Şehitkamil ekibi, ikinci yarıda bulduğu golle karşılaşmayı 1-0'lık üstünlükle tamamladı. Bu skorla puanını 35'e yükselten kırmızı-siyahlılar, 4. sırada yer aldı. Şehitkamil Belediyespor, ligin 19. haftasında 16 Şubat 2025 Pazar günü evinde Samandağ Gençlerbirliği'ni ağırlayacak.

"Taraftar desteğiyle hedeflerimize ulaşacağız"

Gaziantep Şehitkamil Belediyespor Başkanı İrfan Karakuzulu, alınan galibiyetin ardından oyuncularını kutladı. Takımın mücadelesinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Karakuzulu, "Futbolcularımız sahada çok güzel mücadele ettiler. Sonucunu da skora yansıtmasını bildik. Bu mücadelemizi sezon sonuna kadar sürdürmek istiyoruz. Galibiyet serimizi devam ettirerek, ligi hedeflediğimiz noktada tamamlamak en büyük hedefimiz. Taraftarlarımızın da desteği ve takımımızın etkili mücadelesiyle bu hedefe ulaşacağımıza yürekten inanıyorum" diye konuştu. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

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