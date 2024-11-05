Şehitkamil Belediyespor'dan galibiyet serisi - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Şehitkamil Belediyespor'dan galibiyet serisi

Şehitkamil Belediyespor\'dan galibiyet serisi

Bölgesel Amatör Lig (BAL) 4. Grup'ta mücadele eden Gaziantep Şehitkamil Belediyespor, şampiyonluk yolunda emin adımlarla ilerliyor.

05.11.2024 16:21  Güncelleme: 16:22
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bölgesel Amatör Lig (BAL) 4. Grup'ta mücadele eden Gaziantep Şehitkamil Belediyespor, şampiyonluk yolunda emin adımlarla ilerliyor. Sahasında konuk ettiği İmamoğlu Belediyespor karşısında sahadan 1-0'lık galibiyetle ayrılan kırmızı siyahlılar, puanını 15'e çıkararak zirveye ortak oldu.

Bölgesel Amatör Lig iddialı takımlarından Gaziantep Şehitkamil Belediyespor, galibiyet serisini sürdürdü. Ligin 6. haftasında evinde İmamoğlu Belediyespor'un ağırlayan kırmızı siyahlılar, çekişmeli geçen maçta gülen taraf oldu. Karşılaşmanın ilk yarısında 7. dakikada Mehmet Koyuncu attığı golle öne geçen temsilcimiz, 90 dakikayı bu skorla tamamladı.

15 puanla zirveye ortak oldu

Bu skorla galibiyet serisini 3 maça çıkartan kırmızı siyahlılar, şampiyonluk yolunda önemli bir 3 puan elde etti. Temsilcimiz, ulaştığı 15 puanla zirveye ortak oldu. Kırmızı siyahlılar, ligin 7. haftasında zirvenin bir diğer ortağı Kilis Belediyespor ile deplasmanda mücadele edecek.

"Kilis deplasmanından galibiyetle dönmek istiyoruz"

Gaziantep Şehitkamil Belediye Spor Kulübü Başkanı İrfan Karakuzulu, alınan galibiyetle hedeflerine bir adım daha yaklaştıklarını söyledi. Mücadeleci bir takım kurduklarını anlatan Karakuzulu, takıma güvendiklerini belirterek, "Yolun sonu aydınlık diyerek sezon başında iddialı bir takım kurduk. Geride kalan haftalarda aldığımız sonuçlar, doğru yolda olduğumuzu bir kez daha gösterdi. Mücadelemizi önümüzdeki maçlarda da sürdüreceğiz. Şampiyonluk hedefimiz doğrultusunda sezon sonunda kupayı kaldıracağımıza yürekten inanıyorum. El ele vererek takımımıza sahip çıkarak destek vermeye devam edeceğiz. Bir kez daha tüm futbolcularımıza mücadelelerinden dolayı teşekkür ediyorum. Önümüzdeki hafta oynayacağımız Kilis Belediyespor karşılaşmasından da galibiyetle ayrılarak, serimizi sürdürmek istiyoruz" dedi. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

Şehitkamil Belediyespor, Yerel Haberler, Şehitkamil, gaziantep, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Şehitkamil Belediyespor'dan galibiyet serisi - Son Dakika


17:13 İstanbul’da korkutan patlama Bir binada yangın çıktı, çok sayıda ekip olay yerinde İstanbul'da korkutan patlama! Bir binada yangın çıktı, çok sayıda ekip olay yerinde
17:03 ’’İstismar ediliyor’’ dediği Ahmet Türk’ten Bahçeli’ye karşılık geldi ''İstismar ediliyor'' dediği Ahmet Türk'ten Bahçeli'ye karşılık geldi
16:08 Öcalan’ı ikinci kez Meclis’e çağıran Bahçeli’ye DEM Parti’den yanıt Öcalan'ı ikinci kez Meclis'e çağıran Bahçeli'ye DEM Parti'den yanıt
15:17 ABD yeni başkanı için sandık başında ABD yeni başkanı için sandık başında
14:13 Aile hekimleri 3 günlük iş bırakma eylemine başladı Aile hekimleri 3 günlük iş bırakma eylemine başladı
08:20 Meteoroloji’den 4 ile sarı kodlu uyarı Önümüzdeki hafta yağışların etkisi artacak Meteoroloji'den 4 ile sarı kodlu uyarı! Önümüzdeki hafta yağışların etkisi artacak
07:44 Silahlı saldırıda can veren Başkan Hilmi Şen, AK Parti’ye geçme hazırlığı yapıyormuş Silahlı saldırıda can veren Başkan Hilmi Şen, AK Parti'ye geçme hazırlığı yapıyormuş
07:40 Jose Mourinho’nun yıllar önceki videosu yeniden gündem oldu Jose Mourinho'nun yıllar önceki videosu yeniden gündem oldu
07:24 Başbakanlık ofisinden gizli bilgi sızdıran Netanyahu’nun yardımcısı dahil 4 kişi tutuklandı Başbakanlık ofisinden gizli bilgi sızdıran Netanyahu'nun yardımcısı dahil 4 kişi tutuklandı
07:23 Wanda Nara canlı yayında yeni sevgilisiyle öpüştü Wanda Nara canlı yayında yeni sevgilisiyle öpüştü
01:33 Menekşe, misafirliğe gittiği evde feci şekilde can verdi ’’Çığlıklarını duydum’’ Menekşe, misafirliğe gittiği evde feci şekilde can verdi! ''Çığlıklarını duydum''
00:44 BDDK’dan yeni karar: Üç yeni banka kuruluyor BDDK'dan yeni karar: Üç yeni banka kuruluyor
00:13 ABD’de yeni başkan kim olacak Seçime saatler kala kritik sonuçlar geldi ABD'de yeni başkan kim olacak? Seçime saatler kala kritik sonuçlar geldi
23:38 1 yıllık sakatlıktan dönen Neymar’a bir şok daha 1 yıllık sakatlıktan dönen Neymar'a bir şok daha
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.11.2024 18:06:33. #1.11#
SON DAKİKA: Şehitkamil Belediyespor'dan galibiyet serisi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.