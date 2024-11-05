Şehitkamil Belediyespor\'dan galibiyet serisi

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Bölgesel Amatör Lig (BAL) 4. Grup'ta mücadele eden Gaziantep Şehitkamil Belediyespor, şampiyonluk yolunda emin adımlarla ilerliyor. Sahasında konuk ettiği İmamoğlu Belediyespor karşısında sahadan 1-0'lık galibiyetle ayrılan kırmızı siyahlılar, puanını 15'e çıkararak zirveye ortak oldu.

Bölgesel Amatör Lig iddialı takımlarından Gaziantep Şehitkamil Belediyespor, galibiyet serisini sürdürdü. Ligin 6. haftasında evinde İmamoğlu Belediyespor'un ağırlayan kırmızı siyahlılar, çekişmeli geçen maçta gülen taraf oldu. Karşılaşmanın ilk yarısında 7. dakikada Mehmet Koyuncu attığı golle öne geçen temsilcimiz, 90 dakikayı bu skorla tamamladı.

15 puanla zirveye ortak oldu

Bu skorla galibiyet serisini 3 maça çıkartan kırmızı siyahlılar, şampiyonluk yolunda önemli bir 3 puan elde etti. Temsilcimiz, ulaştığı 15 puanla zirveye ortak oldu. Kırmızı siyahlılar, ligin 7. haftasında zirvenin bir diğer ortağı Kilis Belediyespor ile deplasmanda mücadele edecek.

"Kilis deplasmanından galibiyetle dönmek istiyoruz"

Gaziantep Şehitkamil Belediye Spor Kulübü Başkanı İrfan Karakuzulu, alınan galibiyetle hedeflerine bir adım daha yaklaştıklarını söyledi. Mücadeleci bir takım kurduklarını anlatan Karakuzulu, takıma güvendiklerini belirterek, "Yolun sonu aydınlık diyerek sezon başında iddialı bir takım kurduk. Geride kalan haftalarda aldığımız sonuçlar, doğru yolda olduğumuzu bir kez daha gösterdi. Mücadelemizi önümüzdeki maçlarda da sürdüreceğiz. Şampiyonluk hedefimiz doğrultusunda sezon sonunda kupayı kaldıracağımıza yürekten inanıyorum. El ele vererek takımımıza sahip çıkarak destek vermeye devam edeceğiz. Bir kez daha tüm futbolcularımıza mücadelelerinden dolayı teşekkür ediyorum. Önümüzdeki hafta oynayacağımız Kilis Belediyespor karşılaşmasından da galibiyetle ayrılarak, serimizi sürdürmek istiyoruz" dedi. - GAZİANTEP