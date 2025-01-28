Şehzadeler Belediyesi Badmintoncuları Masterler Şampiyonası\'nda Altın Madalyalar Kazandı

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Mersin Üniversitesi'nin geleneksel Masterler Şampiyonası'nda Şehzadeler Belediyesi Spor Kulübünün badminton sporcuları 3 altın ve 1 bronz madalya kazanarak büyük bir başarıya imza attı.

Manisa Şehzadeler Belediye Spor Kulübü'nün başarılı sporcuları, Mersin Üniversitesi Spor Bilimleri Dekanlığı tarafından düzenlenen ve Türkiye genelinin yanı sıra Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden de katılımcıların yer aldığı Geleneksel Masterler Badminton ve Para Badminton Şampiyonası'ndan zaferle döndü. Toplamda 102 sporcunun mücadele ettiği şampiyonada, Şehzadeler Belediye Spor Kulübü sporcuları 3 altın ve 1 bronz madalya ile büyük bir başarı sergiledi.

Mersin Üniversitesi Spor Bilimleri Dekanlığı'nın her yıl düzenlediği Masterler Şampiyonası, bu yıl da kıyasıya mücadelelere sahne oldu. Şehzadeler Belediyesi Spor Kulübü'nü temsilen turnuvaya katılan Milli Sporcu Murat Şen, 35+ Tek Erkekler kategorisinde şampiyonluk elde ederek birincilik kürsüsüne çıktı. 35+ Karışık Çiftler kategorisinde Murat Şen, Aygül Aydoğmuş ile birlikte harika bir performans sergileyerek şampiyonluğu kazandı. Aydoğmuş ayrıca 35+ Çift Kadınlar kategorisinde başka bir kulüp sporcusu ile birlikte mücadele ederek bronz madalyanın sahibi oldu. Şehzadeler Belediye Spor Kulübü olarak toplamda 3 altın ve 1 bronz madalya kazandıklarını ifade eden sporcular, turnuvanın hem mücadele hem de dostluk açısından çok güzel geçtiğini belirttiler. Milli sporcuların ve para badminton sporcularının da yer aldığı turnuva, bu yıl da heyecan dolu anlara sahne oldu. - MANİSA